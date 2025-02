Kineserne er ute av konkurransen om Stadtunnelen

Oppsummeringen er generert av et KI-verktøy fra OpenAI og kvalitetssikret av journalister i Teknisk Ukeblad Media.

– Vi har gjort grundige vurderinger av de interesserte tilbyderne og er glade for at vi nå kan ta med oss fire solide entreprenør-grupperinger videre i konkurransen om å få bygge verdens første skipstunnel, sier kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

– Med fire tilbydere er vi trolig sikret god konkurranse, noe som vil få innvirkning både på pris og kvalitet, opplyser han.

Kystverket fikk seks forespørsler om å delta i konkurransen.

Fire entreprenører er nå vurdert som kvalifisert, og invitert med videre til å inngi tilbud:

Arbeidsfellesskapet Skanska Norge og Vassbakk og Stol

AF-Gruppen Norge

Eiffage Genie Civil, Frankrike

Arbeidsfellesskapet Acciona Construccion S.A og Bertelsen & Garpestad, Spania/Norge

Det betyr at to kinesiske arbeidsfellesskaper er ute av konkurransen.

Absolutte krav

– Kvalifikasjonskravene er absolutte. For entreprenørene handlet denne runden om å synliggjøre tekniske og faglige kvalifikasjoner, blant annet gjennom referanseprosjekter. De fire tilbyderne som er med videre har svart godt ut på dette, mens de to ekskluderte tilbyderne har kvalitative mangler, sier Harald Inge Johnsen, som er prosjektsjef for Stad skipstunnel, i meldingen.

– Kystverkets vurdering er at de to ekskluderte tilbyderne ikke har dokumentert tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad, blant annet fra arbeid med injeksjon i svært hardt fjell samt prosjektering og utførelse av vann- og frostsikring, sier Johnsen.

De første tilbudene skal leveres innen 1. juni. Tilbudene blir så evaluert og forhandlet om, gjerne i flere runder, før det beste tilbudet ut fra kriteriene velges ut.

Målet er kontraktsignering høsten 2025 og byggestart i 2026, såfremt tilbudene ligger innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Kystverket har anslått byggetiden til omtrent fem år.