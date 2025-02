– Vi er fornøyde med at så vidt mange og solide entreprenører ønsker å være med å konkurrere for å få bygge Stad skipstunnel, sier prosjektsjef for Stad skipstunnel i Kystverket, Harald Inge Johnsen, i en pressemelding.

Konkurransen ble lyst ut 29. november i fjor. Fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen gikk ut 31. januar.

Følgende tilbydere har meldt seg:

Arbeidsfellesskapet Skanska Norge og Vassbakk & Stol (Norge)

AF Gruppen Norge (Norge)

Arbeidsfellesskapet PowerChina International Group Limited, Sichuan Road and Brigde Corporation Ltd., Sinohydro bureau 7. Ltd, PowerChina Huadong Engineering (Kina)

Eiffage Genie Civil (Frankrike)

Arbeidsfellesskapet China Road and Brigde Corporation, CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd., CCCC Highway Consultants Co. Ltd (Kina)

Arbeidsfellesskapet Acciona Construccion og Bertelsen & Garpestad (Spania/Norge)

– Den største utfordringen for entreprenørene blir nok innslagene på tunnelen. De blir like store som tunnelrommet innenfor, altså 50 meter høy og rundt 40 meter bred. Det er omtrent sju ganger høyere enn en veitunnel, sier Johnsen i meldingen.

Arbeidet med Stad skipstunnel er lyst ut som totalentreprise med prekvalifisering og forhandlinger.

I mars plukker byggherren ut tre til fem tilbydere fra prekvalifiseringen, som så skal levere tilbud.

Etter flere runder med forhandlinger blir det beste tilbudet valgt.

Planen er å signere byggekontrakt høsten 2025 og at byggingen starter tidlig i 2026.

Byggetiden er anslått til om lag fem år.