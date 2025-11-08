Video: Eirik Helland Urke
Landets mest beryktede trafikkmaskin ruger på en liten hemmelighet.
Snart er det gjennomtrekk i grunnfjellet like ved.
Hovedstaden er i ferd med å få enda en tunnel.
Det blir en tunnel for strømkabler. Fra Sogn til Ulven vil seks store kabler henge langs veggene når alt er ferdig.
Tunnelen er bare fem meter bred. Ofte passer UTV-er best til å frakte folk inn og ut.
Veien gjennom fjellet er en stadig kamp mot vann
En tunnel blir aldri tørr. Men under Oslo bør den bli så tett som mulig.
