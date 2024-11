Kina bygger litiumanlegg i Bolivia

Kontrakten har en verdi på 11 milliarder kroner og er inngått mellom Bolivia og det kinesiske selskapet CBC, et datterselskap av verdens største litiumbatteriprodusent CATL.

Avtalen går ut på at CBC skal bygge to produksjonsanlegg for litiumkarbonat på verdens største saltslette, Uyuni, som ligger i høylandet sørvest i Bolivia.

Ifølge Bolivias statlig eide selskap Yacimientos de Litios Bolivianos (YLB) skal det ene anlegget ha en årlig kapasitet på 10.000 tonn litiumkarbonat og det andre på 25.000 tonn.

President Luis Arce sier at avtalen baner vei for at Bolivia kan bli en svært viktig aktør i fastsettelsen av den internasjonale litiumprisen.

I fjor inngikk YLB en avtale med et russisk selskap om bygging av et litiumutvinningsanlegg, også det i Uyuni. Begge avtalene må godkjennes av nasjonalforsamlingen i Bolivia.

Arce sa tirsdag at det pågår forhandlinger med et annet kinesisk selskap, Citic Guoan Group, om en tredje kontrakt.

– Vi håper å inngå den avtalen så fort som mulig, sa han.

Bolivia antas å ha verdens største litiumreserver. Litium kalles ofte «hvitt gull» og er en viktig bestanddel i produksjon av batterier til blant annet elbiler og mobiltelefoner.