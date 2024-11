Kina ber om fransk hjelp til elbil-løsning med EU

Kinas handelsminister sier han har bedt Frankrike bidra til å komme fram til en løsning på elbil-krangelen med EU – som industrien på begge sider kan leve med.

Da Wang Wentao møtte Frankrikes visehandelsminister Sophie Primas i Shanghai søndag, gjentok han at EUs gransking av Kinas elbilindustri skaper stor bekymring og er et alvorlig hinder for samarbeid mellom europeisk og kinesisk bilindustri.

I fjor startet EU en gransking av mulig statssubsidiering av kinesiske elbiler, og i oktober ble det innført toll på import av elbiler fra Kina.

Svarte med egne granskinger

Kina har svart med å granske europeiske svinekjøtt og meieriprodukter. De har også innført en midlertidig toll på brandy fra EU som et antidumpingtiltak.

Wang sier Kinas tiltak er i tråd med hjemlige produsenters ønsker og innenfor regelverket i Verdens handelsorganisasjon, «i motsetning til EU», som har «forhastet seg» i sin elbilgransking.

– Kina vil fortsette sine granskinger i tråd med loven og vil sørge for at de legitime rettighetene til produsenter i EU – inkludert Frankrike – blir ivaretatt. Beslutninger vil bli tatt basert på fakta og beviser, sier Wang ifølge departementet han leder.

Samtidig sier han at Kina er villig til å jobbe sammen med EU-kommisjonen for å finne en «ordentlig løsning», men går ikke nærmere inn på hva han legger i det.