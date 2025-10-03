Abonner
Kan Røkkes datasenter bli Natos KI-våpen?

Formålet til det nyopprettede selskapet i Narvik avslører mulige planer om en forsvarsrettet KI-satsing for Aker og Nscale.

Christian Rynning-Tønnesen, Stian Jenssen og Kristian Røkke under Akers fremleggelse av KI-planer i Narvik.
Christian Rynning-Tønnesen, Stian Jenssen og Kristian Røkke under Akers fremleggelse av KI-planer i Narvik. Foto: Arash A. Nejad
Mona StrandeMona Strande– Journalist
3. okt. 2025 - 08:59

I august i år opprettet Aker og Nscale selskapet Aker Narvik DC. I følge selskapets vedtektsfestede formål skal de hovedsakelig drive med utvikling av ett eller flere datasentre for KI-trening. Men ifølge E24 er ikke det alt:

«Selskapet skal også vurdere bygging av forsvarsorienterte skyprosjekter for å betjene myndigheter, Nato og europeiske forsvars- og sikkerhetsentreprenørers behov, samt andre virksomheter i Norden som deltagerne skriftlig kan bli enige om til enhver tid», står det ifølge avisen.

Pågående dialog

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker vil ikke utdype hva det innebærer, utover at de ønsker et tett samarbeid med hele det norske KI-økosystemet, og at de har en pågående dialog med norske myndigheter om å tilby kapasitet til norske offentlige aktører.

I Natos KI-strategi står det at det blir avgjørende for Nato å bruke KI-teknologi der det er aktuelt, så snart som mulig.

Konkurransefortrinn

Da Forsvarsdepartementet lanserte sin strategi for kunstig intelligens i 2023 sa daværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram følgende, skriver E24:

– De nasjoner som lykkes med å utnytte potensialet i KI kan få et konkurransefortrinn gjennom økt evne og effektivitet. Vi må sørge for både nasjonale reguleringer og tett samarbeid med allierte om beskyttelse av teknologien.

«Kan vi sparke dem ut? Kan Norge heller ha en svensk modell hvis de ikke betaler», spurte Trump ifølge Stoltenberg på Nato-toppmøtet i juli 2018
datasenterForsvarIT
