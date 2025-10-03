Kan Røkkes datasenter bli Natos KI-våpen?

I august i år opprettet Aker og Nscale selskapet Aker Narvik DC. I følge selskapets vedtektsfestede formål skal de hovedsakelig drive med utvikling av ett eller flere datasentre for KI-trening. Men ifølge E24 er ikke det alt:

«Selskapet skal også vurdere bygging av forsvarsorienterte skyprosjekter for å betjene myndigheter, Nato og europeiske forsvars- og sikkerhetsentreprenørers behov, samt andre virksomheter i Norden som deltagerne skriftlig kan bli enige om til enhver tid», står det ifølge avisen.

Pågående dialog

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker vil ikke utdype hva det innebærer, utover at de ønsker et tett samarbeid med hele det norske KI-økosystemet, og at de har en pågående dialog med norske myndigheter om å tilby kapasitet til norske offentlige aktører.

I Natos KI-strategi står det at det blir avgjørende for Nato å bruke KI-teknologi der det er aktuelt, så snart som mulig.

Konkurransefortrinn

Da Forsvarsdepartementet lanserte sin strategi for kunstig intelligens i 2023 sa daværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram følgende, skriver E24:

– De nasjoner som lykkes med å utnytte potensialet i KI kan få et konkurransefortrinn gjennom økt evne og effektivitet. Vi må sørge for både nasjonale reguleringer og tett samarbeid med allierte om beskyttelse av teknologien.