Aker og Kongsberg vil påvirke kjøp av langtrekkende våpen

I brevs form argumenterer Kongsberg og Aker overfor norske myndigheter for at Norge burde velge det tyske selskapet KNDS og deres Mars 3-system når vi skal anskaffe langtrekkende presisjonsvåpen til Hæren. Det melder DN.

De to industriselskapene vil at Norge skal velge en løsning som ifølge TV 2 allerede er forkastet. Forsvarsmateriell har imidlertid ikke villet uttale seg om hvem som er med i konkurransen.

− En tapt mulighet for strategisk Nato-samarbeid i Europa, skriver selskapene i et brev til Statsministerens kontor.

Klar i løpet av året

Å styrke Hæren med langtrekkende våpen, omtalt som langtrekkende presisjonsild, er en del av langtidsplanen for Forsvaret. Dette vil øke Hærens operative evne betydelig og styrke Forsvarets evne til å bekjempe mål på lange avstander, understreket Stortinget da de behandlet planen.

Høsten 2024 startet den formelle konkurransen, som ble sendt til flere aktører.

Da regjeringen orienterte Stortinget om status for langtidsplanen i vår, var dette et av prosjektene der det ble lovet snarlig fremgang.

Målet er å gjennomføre konkurransen i løpet av året. Men da forslaget til statsbudsjettet for 2026 ble lagt frem, sto det ingenting der om prosjektet.

Tre alternativer

Av hensyn til konkurransen vil Forsvarsmateriell ikke gå ut med hvem som har tilbudt slike våpen til Norge.

Det har likevel vært kjent at sørkoreanske Hanwha og amerikanske M142 Himars har vært med i vurderingen. Også tysk-franske KNDS vil selge langtrekkende presisjonsild til Norge, bekreftet selskapet til TU i fjor høst.

Men ifølge TV 2 røk det tysk-norske alternativet ut av konkurransen før sommeren. Det er ikke bekreftet eller avkreftet av Forsvarsmateriell, som av hensyn til egen forhandlingsposisjon ikke går ut med hvilke leverandører som er en del av konkurransen.

Det reagerte flere på. Også den gang fikk Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet brev fra våpenprodusentene, som mente en slik vraking ville svekke europeisk sikkerhet.

– Det er ikke tatt noen avgjørelse i denne saken ennå, sa seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet til TV 2 i august.

Han sa da at departementet planla å fremme et forslag for regjering og storting i løpet av høsten om godkjenning av selve prosjektet.

Nå har også Aker og Kongsberg-Gruppen bedt myndighetene om likevel å vurdere det tyske alternativet.

«Ved å ekskludere KNDS fra konkurransen har Forsvarsmateriell forhindret muligheten til å utvikle et betydelig industrielt samarbeid mellom Norge og Tyskland», heter det i brevet DN har fått innsyn i.