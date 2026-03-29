Kan gjøre elbiler til hybrider på langturene

I Kina er ultrahybrider og elbiler med rekkeviddeforlenger akkurat nå blant det heteste.

Altså biler som har store batterier for å klare hverdagen på strøm, men som har en liten bensinmotor eller generator for også å klare langreiser uten ladestopp.

Nå har et selskap kommet med en løsning som skal gi rene elbiler samme evne. Det er Changans datterselskap Hunan Tianyan som har utviklet det som beskrives som en «avtakbar rekkeviddeforlenger».

Enheten, «Power Turbine Generator», er utformet som et modulært reservesystem, og ifølge selskapet skal den hjelpe elbiler i krevende situasjoner, som for eksempel ved lave temperaturer, ved motorveikjøring, samt for å begrense behovet for lading.

Produktet Hunan Tianyan har utviklet, bygger på en kompakt turbinmotor, men stort mer enn det har selskapet ikke avslørt så langt. Det avgjørende spørsmålet er hvordan den skal kunne integreres med elbilens øvrige systemer.

Andre produsenter som tilbyr alternativer med rekkeviddeforlenger, har teknologi som er tilpasset elbilplattformer. Altså små motorer som er utviklet for å minimere plattformendringer, men det handler da fortsatt om teknologi som installeres på fabrikk. Det interessante i utviklingen her ligger i ordet «avtakbar».

Varmeutvikling er en utfordring

Det leder tankene til hjemmebyggene enkelte elbileiere har utviklet. Men der handler det ofte om eksterne enheter som enten trekkes på tilhenger eller henges på kroken. Nøyaktig hvordan enheten til det kinesiske selskapet monteres, gjenstår å se – men en tilhengerfesteløsning høres ikke helt usannsynlig ut. Ikke minst fordi Hunan Tianyan trekker fram varmeutvikling som en av de tøffere utfordringene å løse.

Utviklingen skal være på vei inn i neste fase, der målet er å gi elbileiere en «friere og mer komfortabel reiseopplevelse». I tillegg til elbiler nevner selskapet også at enheten kan videreutvikles til droner eller brukes som et mobilt kraftverk.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.