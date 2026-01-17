Volvo lanserer elbilen EX60 – her er alt du trenger å vite

Onsdag 21. januar viser Volvo Cars fram den nye elbilmodellen EX60.

Forventningene er høye etter at selskapet under sin strategidag i fjor høst avslørte enkelte detaljer – og etter at den nygamle sjefen Håkan Samuelsson mot slutten av fjoråret slo fast at modellen skal bli en ny målestokk.

På Linkedin skrev han: «Det høres kanskje kjepphøyt ut, men med cell-to-body-teknologi, megastøping og sentraldatamaskiner setter Volvo Cars en ny standard innen rekkevidde, ladehastighet, kommunikasjon mellom bruker og bil, og livssykluskostnader.»

1. Rekkevidden

Det har gått rykter om at Volvo skulle slå BMW iX3 når det gjelder rekkevidde, og nå er det bekreftet: EX60 får klassens beste rekkevidde på 810 kilometer på én lading. Det er fem kilometer mer enn BMW-en, og som med den tyske bilen er det snakk om en firehjulsdrevet versjon.

Videre har Volvo bekreftet at modellen får hurtiglading med effekt på 400 kW. Det skal gi opptil 34 mils rekkevidde på ti minutters lading. Produsenten opplyser også at de vil tilby ti års batterigaranti.

2. Prisen

Prisen blir et hett tema. Volvo Cars har sagt at modellen skal koste «tilsvarende det en XC60 ladbar hybrid gjør». Det betyr et prisspenn fra 569.900 til 893.000 svenske kroner (ca. 622.000 til 975.000 norske). Et sannsynlig scenario er at en versjon med to motorer, sammenlignbar med BMW iX3 og Mercedes GLC EQ, ikke vil koste mer enn 749.900 svenske kroner.

3. Fremvisningen

Uken før den store bilutstillingen i München i september 2025 kunngjorde Volvo at de vil vise fram EX60 21. januar 2026. Og som med EX90 skjer det i Stockholm. Den større SUV-en ble vist i Kungsträdgården for en stor forsamling journalister og analytikere. Volvo har ennå ikke bekreftet om opplegget blir det samme denne gangen.

4. Plattformen

Da Volvo presenterte SPA2-plattformen, ble den omtalt som framtiden. Men kort tid etter lanseringen av EX90 ble den skrotet. Man hadde ikke vært tilstrekkelig forutseende, og plutselig var det SPA3 som ble framtidsplattformen.

EX60 blir den første modellen som bygges på den nye plattformen. Selv om mye av teknologien fra SPA2 er videreført, er det gjort noen vesentlige endringer. Arkitekturen er blant annet forberedt for batterikonseptet cell-to-body, og Volvo vil støpe bakdelen av bilen i ett stykke. Bare det skal gi en kostnadsreduksjon på 35 prosent sammenlignet med tidligere produksjon.

Slik vil Volvo EX60 se ut for bilister som ligger bak den i køen. Foto: Volvo Cars

5. Nye elmotorer og bilbelter

Volvo EX60 får en ny generasjon elmotorer med høyere virkningsgrad. Volvo har også tatt over produksjonen av selve motorene fra produsenten Delta.

Da Volvos sikkerhetslaboratorium feiret 25 år, viste selskapet fram en ny type bilbelte. Dette beltet, som tilpasser seg kroppen i sanntid, får sin debut i EX60.

6. Byggested

Siden starten av utviklingen har det vært klart at EX60 skal bygges i Göteborg. Fabrikken i Torslanda er totalrenovert for å kunne håndtere dette, og blant annet er det bygget et stort støperi og en batterifabrikk. Den er ennå ikke ferdig, men på sikt er det der batteriene skal produseres.

Reklamebilde for den nye bilen. Illustrasjon: Volvo Cars

7. De største konkurrentene

Når EX60 kommer på markedet, møter den sterk konkurranse. BMW og Mercedes har i løpet av 2025 lansert sine tilsvarende modeller i samme segment, og listen ligger høyt.

BMW iX3 lover 805 kilometer rekkevidde, 400 kW hurtiglading og en skarp pris. Mercedes GLC har noe lavere rekkevidde og ladeeffekt – men kompenserer med mer plass og et mer tradisjonelt design.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik