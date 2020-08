– Vi mener banen er et viktig prosjekt for klima og verdiskaping, fastslår leder av Aps Nordområdeutvalg Martin Henriksen.

Utvalget har samlet seg om at man ønsker å realisere Nord-Norgebanen og få på plass et grundig beslutningsgrunnlag som får prosessen videre.

Kan komme inn i Nasjonal Transportplan

– Arbeiderpartiet har store ambisjoner om å satse i nord, ikke minst gjennom moderne infrastruktur. Vi mener et klimavennlig alternativ for transport av gods fra nord til markedene i sør kan gi store ringvirkninger for næringslivet og vil flytte mer tungtransport fra veiene, sier Henriksen.

Han understreker at dette er et stort prosjekt og at det er viktig å få alle fakta og muligheter på bordet for å ha et ordentlig beslutningsgrunnlag slik at Nord-Norgebanen kan komme inn i Nasjonal Transportplan.

Førstkommende tirsdag legges hele rapporten fra Nordområdeutvalget fram i Tromsø.

Deretter skal forslagene fra utvalget behandles av Arbeiderpartiets programkomité før landsmøtet endelig avgjør hva partiet går til valg på i 2021.

Diesel, strøm eller hydrogen?

I Norge går Nordlandsbanen i dag på diesel. Carl Åge Bjørgan, norgessjef i Alstom, mener hydrogen ville vært en ideell energibærer.

– I Norge er den lengste strekningen som ikke er elektrifisert Nordlandsbanen på over 700 kilometer. Den vil i utgangspunktet være ideell for hydrogendrift på grunn av behovet for lang rekkevidde mellom fyllinger, sa han til Teknisk Ukeblad tidligere i år.

Mens norske jernbanemyndigheter har lagt hydrogenplanene på is for Nordlandsbanen, jobbes det mye med utvikling og testing av hydrogentog andre steder i Europa.