Jagerfly fra andre verdenskrig kan få penger til restaurering

– Gladiator «423» spiller en helt unik rolle i norsk krigshistorie. Restaureringen av flyet bidrar til at en viktig del av historien om krigens første dager i Norge blir bevart og gjort tilgjengelig for framtidige generasjoner, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

«423» var ett av sju Gloster Gladiator-fly fra den norske jagervingen som tok av fra Fornebu for å ta opp kampen mot innkommende tyske fly. I løpet av kampene som fulgte skjøt «423» ned to av de tyske flyene i luftrommet over Østlandet.

Det ble senere forlatt etter at det måtte lande på innsjøen Vangsmjøsa i Valdres, hvor det sank. Deler av flyet ble funnet av en dykker i 1991.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Du har garantert produktene deres hjemme. Slik får giganten enda smidigere produksjon

Tilskuddet til Gloster Gladiator 423-stiftelsen skal støtte restaureringen av et britiskprodusert Gloster Gladiator-fly. Stiftelsen har som mål å gjøre det flydyktig igjen.