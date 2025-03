Isar Aerospace etter testoppskyting: Vil prøve på nytt så raskt som mulig

Det sier selskapets medgründer og toppsjef Daniel Metzler etter søndagens testoppskyting på Andøya Spaceport. Der framholdt han igjen at det var de selv som valgte å «terminere» bærerakettens flyging.

Han forteller at han anser testoppskytningen som en suksess, siden selskapet nådde alle målene sine for denne flygningen. Raketten forlot utskytningsstasjonen, ble avbrutt etter omtrent 30 sekunders ferd, og falt deretter kontrollert ned i vannet.

– Dette er superviktig framover, etter hvert som vi vokser opp som et rakettselskap, sa Metzler.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik skal «touch-free operations» sikre fremtiden for norsk olje og gass

– Nå kan vi ta med oss disse dataene tilbake til videre utvikling, sier Metzler under pressekonferansen.

Video: Franziska Kegel/Isar Aerospace

Les også Studenter sikter mot stjernene

Så fort som mulig

Dataene fra dagens oppskytning kan bidra til endringer i neste rakett. Metzler forteller at det enda er for tidlig å si nøyaktig når neste oppskytning blir, men at de ønsker å få det til så fort som mulig.

Oppskytingsrampen ser ut til å ha overlevd uten store skader, noe visepresident for oppskytingsoperasjoner Alexandre Dalloneau anser som svært positivt.

– Det som skjedde i dag var også akkurat slik vi har sett i flere simuleringer, sier Dalloneau.

På spørsmål fra pressen om hvorvidt selskapet håpet at raketten skulle komme lenger, svarer Metzler:

– Selvfølgelig fantaserer man alltid om hvor langt man kan komme.

Han understreker likevel at selskapet er fornøyde med dagens resultater.