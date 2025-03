Bæreraketten «Spectrum» ble skutt opp fra Andøya søndag klokken 12.30, men mistet kraft etter omtrent 25 sekunder, vippet over, og dalte ned igjen. Omtrent 40 sekunder etter oppskytningen, styrtet raketten ned i sjøen.

Bilder fra VG viser at raketten falt ned og eksploderte.

– La oss alle huske hva vi er her for i dag, sa kommentatorene alvorlig like etter lyden av en kraftig eksplosjon på direktesendingen fra rakettoppskytningen.

Da Spectrum-raketten endelig kunne skytes opp fra Andøya Spaceport, gikk det bare sekunder før den styrtet i bakken. På bilder transporteres rakettet til oppskytningsrampen i begynnelsen av mars. Foto: Isar Aerospace, Photo Wingmen Media / NTB

Ingen skadde personer

Etter den kraftige eksplosjonen satte Andøya Spaceport satt krisestab, men den ble oppløst noe senere.

– Vi samarbeider med nødetatene og Isar Aerospace for å skaffe en fullstendig oversikt over situasjonen, skrev Andøya Spaceport i en oppdatering.

– Det er ikke meldt om skader på personell eller annen infrastruktur, skriver operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt på politiloggen klokken 13.11.

Ifølge Isar Aerospace falt raketten direkte ned i sjøen. Trolig ble heller ikke oppskytningsplattformen skadd.

Likevel suksess

– I dag var den første integrerte testen av alle systemer. Testen har resultert i et tonn med data som teamet nå kan evaluere og lære fra, opplyser Isar Aerospace.

– Omtrent 30 sekunder inn i testoppskytningen ble den avbrutt av Andøya Spaceport i henhold til våre sikkerhetsprosedyrer innenfor den planlagte sikkerhetssonen. Bæreraketten landet i havet. Ingen personskader har forekommet og arbeidet med å kartlegge eventuelle miljø- og materielle skader er igangsatt, heter det i oppdateringen fra Andøya Space.

– For både Andøya Spaceport og Isar Aerospace var denne operasjonen en vellykket test, hvor alle våre prosedyrer og systemer er validert. Sammen planlegger vi for neste oppskytning.

Professor Kjellmar Oksavik ved UiB støtter Isar Aerospace i at oppskytningen likevel var vellykket, skriver TV 2.

– Jeg vil si at dette var en kjempesuksess, fordi ingenting eksploderte på oppskytingsrampen, men klarte faktisk å komme seg flere hundre meter opp i luften, sier Oksavik til TV 2.

– Man forventet ikke full suksess, man må skyte opp for å lære, legger han til.

Testoppskytning uten satellitt

Raketten var nesten 30 meter høy og veide rundt 50 tonn ved oppskytning. Den skulle kunne frakte satellitter ut i bane rundt jorda, men hadde ingen last om bord nå.

Oppskytingen skulle opprinnelig ha skjedd mandag, men ble utsatt en rekke ganger som følge av ugunstige værforhold.

Testoppskytningen ble gjennomført av det tyske satellittoppskytingsselskapet Isar Aerospace. Målet er å sende opp to norske satellitter innen 2028.

Hele ferden til raketten kan ses i videoen nedenfor.