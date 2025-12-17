Kongsberg kjøper missilselskap i USA

Selskapet designer og produserer kostnadseffektive missiler med lang rekkevidde og høy presisjon og anti-droneløsninger, opplyser Kongsberg Defence & Aerospace i en pressemelding.

– Overtakelsen av Zone 5 er en viktig strategisk satsing for Kongsberg. Zone 5 er ledende innen utvikling av kostnadseffektive missiler som kan produseres i stort volum, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg.

Nylige konflikter har vist hvor avgjørende store volumer er for forsvarsevnen i moderne krigføring. Etterspørselen etter slike løsninger er høy, ifølge pressemeldingen.

– Zone 5 passer godt til Kongsbergs ambisjoner om å utvide vår missilportefølje og utvikle kapasiteter for fullspektrum luftvern, samtidig som vi styrker vår tilstedeværelse i USA, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.

Kongsberg vil eie 90 prosent av Zone 5, mens selskapets ledelse vil beholde en minoritetsandel. Verdien av transaksjonen er konfidensiell.

Zone 5 er etablert i 2011 og har over 250 ansatte. Selskapet har forventede inntekter på rundt 100 millioner amerikanske dollar i 2025.