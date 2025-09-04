Utglidning i skredområdet i Levanger – stans i alt arbeid på stedet

– Vi stanser alt arbeid fordi vi har sett en utglidning i skredområdet. Vi anser det ikke som trygt å fortsette med mannskap der nå, sier politiets innsatsleder Per Henrik Bykvist til Adresseavisen.

Han sier at det per nå ikke er forsvarlig å fortsette arbeidet med å bygge vei inn mot området sporhunder har gjort markeringer, på en forsvarlig måte.

En dansk mann er savnet etter kvikkleireskredet som gikk over E6 i Levanger lørdag morgen, og er antatt omkommet.

– Vi har bedt jernbanen skaffe en fjernstyrt gravemaskin, som skal være på plass i morgen tidlig, sier Bykvist.