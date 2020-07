Investeringene i havvind eksploderer: Allerede større enn hele fjoråret

I første halvår i år ble det investert 35 milliarder dollar i havvind, ifølge en ny rapport fra Bloomberg New Energy Finance, gjengitt i The Guardian.

Det er nesten 10 prosent mer enn investeringene i hele 2019, og rundt 50 prosent vekst fra investeringsnivået i 2. halvår i fjor.

Fire ganger større enn 1. halvår i fjor

Målt mot 1. halvår i fjor er investeringene faktisk hele fire ganger større nå i år. Til sammen 28 nye havvindparker har fått grønt lys av investorene så langt i år.

Dermed er havvind den «hotteste» teknologien i investormarkedet akkurat nå, ettersom landbasert vindkraft og sol i langt større grad har fått merke effekten av den økonomiske krisen som koronaviruset og håndteringen av pandemien har medført.

Samlet sett er investeringsveksten i nye fornybare energikilder på 5 prosent i første halvår, ifølge Bloomberg-rapporten.

TU fortalte for noen dager siden om Equinor som nå vil bygge verdens største flytende havvindpark utenfor kysten av Sør-Korea. Sist uke startet selskapet vindmålinger. Prosjektet kan få 100 flytende turbiner, og blir antakelig bygget med hjelp av en helt annen teknologi enn Hywind Tampen-prosjektet som skal bygges i Nordsjøen med et stort innslag av statlig støtte.

Den nye parken kan bli på 800 MW. Foreløpig er flytende havvind lite målt mot bunnfast havvind. Svenske Vattenfall investerer nå 3,9 milliarder dollar i Hollandse Kust Zuid, et prosjekt som får en kapasitet på 1,5 GW.

Kostnadene ved havvind er overvurdert

Investeringene innen havvind nådde en foreløpig topp i 2016, før de falt litt de to neste årene. 2019 ble et rekordår, som altså nå er slått av koronaåret 2020 i løpet av seks måneder.

Et omfattende forskningsprosjekt ledet av det danske energiselskapet Ørsted konkluderte tidlig i år med at investeringskostnadene for havvind var overvurdert i tradisjonelle beregninger, fordi sjøbunnen gir mye mer støtte enn man har trodd. Man kan kutte stålforbruket i fundamentene med opp til 30 prosent. Det vil kutte store kostnader.

I Norge har regjeringen så langt bare åpnet to områder for havvind. I juni kom meldingen om at det kan etableres havvind i Utsira nord og Sørlige Nordsjø II. Det er også aktuelt i neste omgang å åpne et område utenfor Helgeland.

– Det er rom for å tidoble utbygginger som Hywind Tampen på norsk sokkel. Om man klarer det, vil norsk leverandørindustri kunne bli verdensledende. Det kan bli et marked for tusenvis av vindturbiner i havet hvert år. Foreløpig er det litt for dyrt, men med skala vil prisene komme ned. Med flytende havvind har du arealer nok og for å håndtere svingningene kan man starte hydrogenproduksjon i de periodene hvor man har mer strøm enn det markedene kan ta, sa analytiker Jarand Rystad i et intervju med TU tidligere i år.