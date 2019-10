Installasjonsleder dømt for grov korrupsjon. Fikk penger under bordet for oppdrag

To rumenske statsborgere måtte tidligere i høst møte i Oslo tingrett tiltalt for grov korrupsjon. Den ene var installasjonsleder i et firma som spesialiserte seg på å pusse opp bad, den andre var murer.

Installasjonslederen krevde provisjon fra mureren for at hans firma skulle få oppdrag, slår Oslo tingrett fast.

Nå er begge dømt for grov korrupsjon. Dommen ble først omtalt av e24.

Muntlig «prosentavtale»

Installasjonslederen er dømt til ubetinget fengsel i to år. I tillegg får han inndratt 269.000 kroner. Mureren er dømt til ubetinget fengsel i ett år og tre måneder.

Begge fradømmes også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og retten til å inneha ledende stilling eller styreverv i et selskap i fem år.

– Dette er en type arbeidslivskriminalitet som er svært skadelig for næringslivet og samfunnet. Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen, og ikke minst at utbyttet fra korrupsjonen er inndratt og at de to domfelte mister retten til å være daglig leder i, inneha ledende stillinger i og sitte i styret for selskaper i fem år, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim i en pressemelding.

Økokrim la ned påstand om at installasjonslederen skulle dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder og at mureren skulle dømmes til ubetinget fengsel i to år. De to tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Sentralt i saken var en rekke fakturaer fra installasjonslederens enkeltmannsforetak til murerens enkeltmannsforetak, samt en rekke transaksjoner fra mureren til installasjonslederen. I tillegg en muntlig «prosentavtale» mellom de to om betaling av provisjon.

Installasjonslederen krevde nær 560.000 kroner fra mureren. Mureren på sin side betalte nær 470.000 kroner til installasjonslederen. Forskjellen i beløp skyldtes at den siste fakturaen fra installasjonslederen til mureren ikke ble betalt.

Provisjonen som installasjonslederen ba om, varierte fra 12 prosent til 22 prosent av oppdragenes verdi.

Mente det var betaling for opplæring

Det var ingen uenighet om fakturabeløpene eller transaksjonene. Men Økokrim og de to tiltalte var uenige om formålet.

Økokrim mente mureren betalte for å få oppdrag fra installasjonslederen og retten støttet dette.

Mureren forklarte at prosentandelen var betaling for at installasjonslederen skulle skaffe ham oppdrag hos våtromsfirmaet. Han så på det på samme måte som å betale et bemanningsbyrå, ifølge dommen.

Installasjonslederen forklarte at prosentandelen var betaling for opplæring av mureren og hans ansatte på hans fritid – blant annet om våtromsnormen. Dette hadde han også tidligere innrømmet for ledelsen i våtromsfirmaet.

Retten fant det bevist at pengeoverføringene til installasjonslederen var betaling for at mureren fikk løpende oppdrag fra våtromsfirmaet. Ifølge dommen fra Oslo tingrett ble ytelsene «mottatt fordekt som betaling for reelle fakturaer».

«Avtalen mellom de tiltalte ligger i kjerneområdet for korrupsjonsbestemmelsene», heter det i dommen.

Tilbød å ikke anmelde saken

Det var mureren selv som fortalte våtromsfirmaet om betalingene og prosentavtalen. Installasjonslederen skal etter det ha blitt kalt inn på teppet i firmaet høsten 2017 og mannen ble deretter avskjediget.

Våtromsfirmaet tilbød å forlike saken med installasjonslederen, kommer det frem i dommen. De tilbød å ikke anmelde saken og frafalle et privat erstatningskrav, dersom installasjonslederen betalte dem 300.000 kroner, ifølge dommen.

Installasjonslederen skal ikke ha besvart dette, og han ble deretter anmeldt til Økokrim.

Anker dommen

Begge har valgt å anke dommen og den er derfor ikke rettskraftig.

Installasjonslederens forsvarer er advokat Trond Erik Aansløkken i Djerv advokatfirma.

– Min klient er sterkt uenig i dommen. Han erkjenner å ha gitt opplæring, som er fakturert gjennom sitt enkeltmannsforetak, og har således ikke mottatt noen utilbørlig fordel. Han anker derfor dommen, sier Aansløkken til e24.

Murerens forsvarer er advokat Jan Erik Teigum i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma.

– Min klient har anket dommen. I del ligger selvfølgelig at han er uenig i tingrettens dom, forteller han til Teknisk Ukeblad.