Økokrim ilegger Equinor 720 millioner kroner i bot og inndragning

Økokrim har ilagt Equinor Refining Norway AS en bot på 220 millioner kroner. Boten ilegges på grunn av forurensning på raffinerianlegget på Mongstad.

I tillegg inndras 500 millioner kroner.

Økokrim har siden 2021 etterforsket selskapet for alvorlige overtredelser av forurensningsloven, skriver de i en pressemelding tirsdag.

– Forelegget Equinor Refining Norway AS nå får, bygger på årevis med mangelfullt vedlikehold som har resultert i ulovlige utslipp av olje og gass, står det i pressemeldingen.

Økokrim skriver at de ser svært alvorlig på saken, noe botens størrelse er et uttrykk for. Inndragningsbeløpet er tidenes høyeste, og boten den nest høyeste til et norsk selskap noensinne.

Kunne endt med tap av liv

Ifølge påtaleansvarlig i saken, statsadvokat Maria Bache Dahl, ilegges boten fordi selskapet ikke har oppfylt sin plikt til forsvarlig vedlikehold av anleget gjennom flere tiår.

Utslippene i forelegget skjedde ved oljeraffineriet på Mongstad i perioden 2016-2021. Ett av utslippene kunne ha endt med tap av liv.



– Det mest alvorlige tilfellet omfattet utslipp av 40 tonn gass bestående av blant annet hydrogensulfid i høye konsentrasjoner. Utslippet representerte en fare for dødelig utfall for flere ansatte på anlegget. Økokrim mener at det kun var tilfeldigheter som gjorde at ingen ble skadet, sier Bache Dahl.

Det var Miljødirektoratet og Bellona som anmeldte saken til Økokrim i desember 2020.

Tar saken til retten

Equinor melder tirsdag morgen at de vil ta saken til retten.

– Vi bestrider at selskapet ikke har oppfylt sin plikt til forsvarlig vedlikehold av anlegget gjennom flere tiår og at selskapet har spart utgifter på mangelfullt vedlikehold, sier konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen.

Hun påpeker videre at Økokrim ikke har konkretisert hva den straffbare uaktsomheten består i.

– Selskapet aksepterer derfor ikke forelegget og vil belyse sakskomplekset i retten, sier hun videre.

I en pressemelding understreker hun at Equinor ser alvorlig på forholdene som omtales.