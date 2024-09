– Nå er vi klare til å åpne opp for et større antall flyginger hver dag, og fra denne uken går vi inn en stor opptrappingsfase, sier områdesjef Hans Petter Stensjøen.

I løpet av de neste ukene skal alle SAS-passasjerer flyttes over til å sjekke inn på de nye innsjekkingsområdene 5 til 7, opplyser Avinor i en pressemelding.

Fram til nå har reisende stort sett gått rett til innsjekkingsområdene 1 til 4 i vest og 10 helt i øst, men framover må reisende sjekke informasjonstavlene for å finne riktig innsjekkingsområde og bagasjedropp – slik man ofte må i utlandet.

– Den største forskjellen er at du legger bagasjen din i en boks fremfor på et rullebånd. Man skanner bagasjelappen akkurat på samme måte som før, og så forsvinner den ned i anlegget på et brett som vil følge bagasjen helt fram til bagasjetrallene, sier Stensjøen.