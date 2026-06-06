I verste fall kroken på døra for flytende havvind i Norge

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Køen av prosjekter som trenger strøm i Norge, har vokst kraftig bare gjennom 2026. Behovet for ny kraft inn i det norske kraftsystemet er stort. Statnett struper tilknytningen til nye prosjekter nord for Svartisen.

Det er trolig bare forløperen for hva vi kommer til å oppleve i kraftsystemet også sør for Svartisen om ikke lenge.

Svaret er åpenbart. Vi trenger ny kraft, ikke bare litt her og der, men mye ny kraft inn i det norske kraftsystemet. Vinden til havs er en energikilde som kan bidra med kraft som faktisk monner.

Knapt noe ny kraft på vei

Men når vi ser på NVEs siste rapport om kraftsystemet, er det særlig én graf som holder meg våken om natta. Det er oversikten over hva vi bygger av ny kraftproduksjon nå og de neste årene. Det er knapt nok noe ny kraft på vei inn i det norske energisystemet.

Normalårsproduksjon fra utbygging av fornybar kraft per år. Illustrasjon: NVE

Hvorfor er vi politisk handlingslammet når behovet for ny kraft er så stort som det er? Det som nå skjer i Stortinget rundt Utsira Nord, viser dessverre hvorfor Norge sliter med å få fart på store kraft- og industriprosjekter.

Først ber vi industrien satse. Så bruker bedriftene tid, penger og kompetanse på å utvikle prosjektene. Millioner av kroner har gått med til å prosjektere norsk havvind basert på rammevilkår som er vedtatt av Stortinget og godkjent av ESA.

Uholdbart

Men plutselig ser det ut til at det skal åpnes for nye runder, nye vurderinger og nye politiske omkamper.

Nå kan vi risikere at det samler seg at et flertall på Stortinget av Høyre, Kristelig Folkeparti, Rødt og Frp om et forslag som i praksis skaper ny usikkerhet om Utsira Nord. Det er etter min mening uholdbart.

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Det er ikke slik vi bygger nye næringer. Det ikke sånn vi bygger ny kraft vi absolutt trenger i det norske kraftsystemet.

Jeg har forståelse for at store beløp skal vurderes grundig. 35 milliarder kroner er mye penger. Men grundighet kan ikke bli en unnskyldning for å sende vedtatte industriprosjekter tilbake til start.

Ikke bare en ny utredning

Utsira Nord handler om flytende havvind. Men saken handler også om noe større. Om Norge faktisk klarer å stå i en kraftsatsing lenge nok til at den kan bli noe som faktisk monner.

Hvis Stortinget nå skaper ny usikkerhet om Utsira Nord, blir resultatet ikke bare en ny utredning. Resultatet blir mer usikkerhet for bedriftene, lavere investeringsvilje og færre industriprosjekter i Norge. I verste fall kan det bli kroken på døra for satsing på flytende havvind i Norge.

Verdiskapingen skjer langs hele kysten. Den krever kraft, teknologi, kapital og kompetanse. Men den krever også politisk forutsigbarhet.

Evige omkamper bygger ikke industri. Vi trenger mer kraft, ikke mer byråkrati, som er effekten av Høyres forslag.