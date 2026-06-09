Frp sikrer flertall for Høyres havvindforslag – vekker harme

Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen av havvind.

Men Høyre, sammen med KrF, Rødt og nå også Frp, mener det er behov for å gå gjennom pengebruken en gang til.

– Nå sløser en bort enorme milliardbeløp på en ulønnsom næring, sier Frps Kristoffer Sivertsen til NRK.

Frp vil nå stemme subsidiært for Høyres forslag når Stortinget behandler saken senere i dag. Dermed er det et knapt flertall for forslaget med 87 mot 82 mandater.

– Må ta ansvaret

Energiminister Terje Aasland (Ap) reagerer skarpt på nyheten.

– Høyre og Frp må ta ansvar for det de er i ferd med å gjøre. Stopper havvindsatsingen nå, er det fullt og helt Høyre og Frps skyld at Norge taper strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser, sier Aasland til NTB.

Høyre mener det trengs en ekstern runde med kvalitetssikring rundt den statlige støtten til flytende havvind.

– Høyre er for en forsvarlig havvindsatsing, men havvindmilliarder kan ikke unntas offentlige regler om utredning, planlegging og kvalitetssikring. At Stoltenberg (finansminister, red. anm.) velger å fravike vanlig praksis med ekstern kvalitetssikring, er oppsiktsvekkende, sier Høyres Nikolai Astrup til NTB.

Splid i Høyre

Det er han som har frontet havvindpausen, som også har skapt splid innad i Høyre. Blant annet har mange Høyre-ordførere på Vestlandet kritisert forslaget.

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– Problemet er tidspunktet det kommer på. Aktørene har jo jobbet i årevis med å klare å få til disse prosjektene, og nå så de liksom fram mot den siste konkurransen for dette området, sa Høyre-ordfører Monika Lindanger i Tysvær til NTB lørdag.

Astrup mener det ikke er riktig at en kvalitetssikring vil forsinke prosjektet.

– Høyre har ikke foreslått å verken stoppe eller utsette Utsira Nord. Tvert om så mener vi at ekstern kvalitetssikring vil øke sjansene for at prosjektet blir vellykket.

Frykter kroken på døra

Men en rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet er mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele flytende havvindprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i spill.

– Det er uheldig at det skapes usikkerhet rundt den videre satsingen på havvind på Utsira Nord.

Havvind er nødvendig for å produsere mer ny kraft og for omstilling av leverandørindustrien, sier Zero-leder Stig Schjølset.

– Støtteordningen for Utsira Nord er allerede grundig utredet og behandlet politisk, og næringen trenger nå forutsigbarhet og framdrift. Nå er det viktig at regjeringen raskt kan gi Høyre svarene de etterspør, slik at prosjektene kan fortsette i henhold til tidsplanen som er lagt, sier Offshore Norge-sjef Hildegunn T. Blindheim til NTB.

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Også Venstres Grunde Almeland er kritisk.

– Høyres forslag er en omkamp forkledd som forsiktighet. De tror de opptrer ansvarlig, men det er ikke ansvarlig å skape usikkerhet for tusenvis av arbeidsplasser langs kysten halvannet år etter at Stortinget har bestemt seg, sier han.