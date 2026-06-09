Sjeføkonom: – Tragisk at skipstunnelen blir bygget

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett har en ramme som ligger 5,6 milliarder kroner over regjeringens opprinnelige forslag. Blant gjennomslagene er at Stad skipstunnel likevel skal bygges.

– Det er tragisk at et prosjekt som gjennom mange vurderinger har endt med en klar konklusjon om at det ikke er verdt pengene, nå likevel blir gjennomført, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1, til Finansavisen.

I budsjettavtalen er det satt av 150 millioner kroner til videre prosjektering av skipstunnelen.

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– Den direkte ansvarlige nå er åpenbart Senterpartiet, men også Høyre og Frp har signalisert at de vil gjennomføre dette. Det er en klar indikasjon på at pengedisiplin ikke er den mest åpenbare egenskapen blant politikerne om dagen, og det gjelder de fleste, om ikke alle, partier, sier han.

Andreassen tror ikke den økte pengebruken vil slå synlig ut i Norges Banks rentevurderinger ved rentemøtet i juni.

– Jeg tror ikke rentebanen blir endret av dette, men man skal argumentere hardt for at dette drar norske renter ned.