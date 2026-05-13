Oslos samferdselsbyråd reagerer på Ruter-sjefens lønnsøkning

Ifølge Aftenposten har Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen en årslønn på 3,1 millioner kroner, og i fjor var lønnsøkningen hans på 9 prosent. Oslo kommunes retningslinjer sier at ledere ikke skal motta høyere lønnsøkning enn øvrige ansatte.

– Både kollektivøkonomien og kommunens økonomi er under stort press. I den konteksten synes jeg det er umusikalsk av Ruters styre å gi dobbelt så høy lønnsøkning til daglig leder som til de øvrige ansatte, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Hun sier at hun har en klar forventning om at styret ved framtidige fastsettelser av lønn viser moderasjon.

Styreleder i Ruter, Kristin Bjella, forsvarer lønnsøkningen. Hun sier styret så det nødvendig å sikre at Jenssen hadde en konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere i sammenlignbare selskaper.

– Dersom han ikke hadde fått dette løftet, ville lønnen hans blitt liggende på et nivå som styret mente ikke ville være konkurransedyktig eller riktig for hans stilling og ansvar, sier styrelederen til Aftenposten.