I dag ankom fire nye F-35 Norge

I tillegg til de fire nye F-35-flyene som landet på norsk jord litt før klokka 16 torsdag, fikk Forsvarsmateriell to nye kampfly for en måned siden.

– Etter disse leveransene gjenstår det å hente hjem seks fly. Vi skal levere samtlige 52 bestilte F-35 til Luftforsvaret innen sommeren 2025, sier brigader Jarle Nergård, sjef for Forsvarsmateriell luftkapasiteter i en pressemelding.

Norge har nå mottatt 46 av 52 bestilte F-35 kampfly. F-35-flåten har i fem år vært operativ og kampklar.

– Svært fornøyde

Samtidig som at de nye flyene ankom Ørland, forbereder norske F-35 med følge av Nasams-luftvern og 100 soldater å bidra til beskyttelse av flyplassen i Rzeszów i Polen. Dette blir omtalt som det viktigste knutepunktet for transport av sivil og militær materiell støtte til Ukraina. Tirsdag denne uken ankom et norsk Nasams-batteri Polen.

– Dette viser betydningen F-35 har for alliansens sikkerhet. Vi er svært fornøyde med å få seks nye fly til Ørland nå i 2024 og ser fram til den avgjørende milepælen med komplett kampflyantall om noen få måneder, uttaler generalmajor Øivind Gunnerud, sjef for Luftforsvaret i meldingen.

Flyene er blitt fløyet fra fabrikken i USA av flygere fra den amerikanske leveranseorganisasjonen Defence Contract Management Agency (DCMA). Forsvarsmateriell skal gjennomføre mottakskontroll av flyene før de deretter overføres til drift i Luftforsvaret.