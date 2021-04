Hvorfor er vi redd for kjernekraft?

Adm. direktør i oljeselskapet M Vest Energy AS, Jonny Hesthammer, har satt seg grundig inn i hva de 159.000 TWh vi mennesker tar for oss av betyr for framtiden vår. Bildet er ikke vakkert. Mange tenker på produksjon av strøm som det store energisluket, men verden er ikke som Norge. Det er «bare» 27.000 TWh vi forbruker av elektrisk energi. Det vil si 17 prosent av det totale energiforbruket. Og selv her er det meste blitt laget av fossil energi.

Forbruket av fossil energi er rett og slett for stort til at vi klarer å fatte det. Den daglige produksjonen av olje er så stor at om vi satte oljefatene i en rekke ville de nå rundt jorda og litt til. Og olje er bare 1/3 av energiforbruket vårt. Problemene rundt kull er mye verre. Både i klimagassutslipp og i antall dødsfall. Det er beregnet at langtidsvirkningene av kjernekraftulykken i Tsjernobyl vil medføre rundt 4000 dødsfall. Det dør flere kinesere av virkningene av kullkraft hver dag.

Det er vanskelig å tenke seg at verden kan nå de utslippsreduksjonene vi snakker om. Fornybar energi har sine problemer, som kostnader, arealbruk, sikkerhet og evne til å produsere når vi trenger strømmen.

Konkusjonen til Hesthammer er at vi bare har ett valg om skal vi ut av uføret. Kjernekraft er den aller tryggeste kraftformen vi har, og ny teknologi kan brenne opp gammelt avfall og atombomber. Den slipper ikke ut klimagasser. Det er ikke sikkert den er så dyr heller. Mange sammenlikner gjerne den dyreste kjernekraften med den billigste fornybare.

Den globale trenden er at mennesker flytter til byer. Det meste av fornybar kraft er desentralisert. Det gir utfordringer og kostnader til nett. Kanskje vi heller bør anlegge kjernekraft der kraften trengs.

Uansett er vi langt unna målet. Vi må tidoble produksjonen av kjernekraft om den skal produsere all strømmen vår. Samtidig skal vi elektrifisere mer. En tidobling monner litt, men det er så alt for mye igjen før klimagassutslippene stopper opp.

