De sørger for sikker datalagring i hundrevis av år

– Hvis du har sterke briller og et forstørrelsesglass, kan du faktisk se dataene ligge der, sier Rune Bjerkestrand, som er gründer og daglig leder i Piql.

I ukens episode av podkasten Teknisk sett hører du hvordan selskapet sørger for lagring av data på 35 mm film. Løsningen gjør det mulig å lagre bilder, dokumenter og digitale data i hundrevis av år – uten å frykte datainnbrudd på digitale lagringsmedier.

I gruveganger på Svalbard

Her er smilet til Mona Lisa, «lest» fra bildet som er lagret på 35 mm film. Foto: Jan M. Moberg

Piql har flere måter å lagre «filmen» på når den først er produsert. Det mest avanserte er lagring i Arctic World Archive på Svalbard – en nabo til det globale frøhvelvet – nede i gamle gruveganger i permafrosten.

– Inspirasjonen til arkivet fikk vi fra frøhvelvet på Svalbard, forteller viseadministrerende direktør Katrine Loen.

De avslører også noen av kundene som benytter seg av tjenesten, som Vatikanet, Nasjonalmuseet og mange fler.

Rask gjenoppretting

Loen og Bjerkestrand er opptatt av at løsningen ikke bare er for evigheten, men også tilbyr rask gjenoppretting ved behov. I en verden der digitale angrep og manipulasjon øker, representerer fysisk lagring en sikkerhet og trygghet for spesielt verdifulle data, sier de.