Abonner
Podkast

De sørger for sikker datalagring i hundrevis av år

De startet med å kopiere Hollywood-filmer til kinoer verden over. Nå bruker Piql filmen til å lagre data for fremtiden.

Administrerende direktør Rune Bjerkestrand og viseadministrerende direktør Katrine Loen i Piql AS skal nå skalere virksomheten, som garanterer lagring av data i hundrevis av år.
Administrerende direktør Rune Bjerkestrand og viseadministrerende direktør Katrine Loen i Piql AS skal nå skalere virksomheten, som garanterer lagring av data i hundrevis av år. Foto: Jan M. Moberg
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
7. aug. 2025 - 17:00
Teknisk sett

Teknisk sett

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

– Hvis du har sterke briller og et forstørrelsesglass, kan du faktisk se dataene ligge der, sier Rune Bjerkestrand, som er gründer og daglig leder i Piql.

I ukens episode av podkasten Teknisk sett hører du hvordan selskapet sørger for lagring av data på 35 mm film. Løsningen gjør det mulig å lagre bilder, dokumenter og digitale data i hundrevis av år – uten å frykte datainnbrudd på digitale lagringsmedier. 

I gruveganger på Svalbard

Her er smilet til Mona Lisa, «lest» fra bildet som er lagret på 35 mm film. Foto:  Jan M. Moberg
Her er smilet til Mona Lisa, «lest» fra bildet som er lagret på 35 mm film. Foto:  Jan M. Moberg

Piql har flere måter å lagre «filmen» på når den først er produsert. Det mest avanserte er lagring i Arctic World Archive på Svalbard – en nabo til det globale frøhvelvet – nede i gamle gruveganger i permafrosten. 

– Inspirasjonen til arkivet fikk vi fra frøhvelvet på Svalbard, forteller viseadministrerende direktør Katrine Loen.

De avslører også noen av kundene som benytter seg av tjenesten, som Vatikanet, Nasjonalmuseet og mange fler. 

Rask gjenoppretting

Loen og Bjerkestrand er opptatt av at løsningen ikke bare er for evigheten, men også tilbyr rask gjenoppretting ved behov. I en verden der digitale angrep og manipulasjon øker, representerer fysisk lagring en sikkerhet og trygghet for spesielt verdifulle data, sier de.  

Fenologidata – fra svunne tider.
Podkast

Gjenoppdager hundre år gamle observasjoner om klima

ITPodkastTeknisk sett
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Les mer
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
SINTEF Ocean
Teknisk forvalter
Statens havarikommisjon
Havariinspektør luftfart
Statens havarikommisjon
Havariinspektør - sjøfart
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver vannkraft
En tjeneste fra