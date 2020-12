Hvorfor er Tekna-presidenten opplest på gift?

Da vi besøkte NTNU for å lage en rekke podkaster var vi innom professor i biomedisinsk optikk, Lise Lyngsnes Randeberg, også kjent som president i Tekna, for å lage en om hennes store lidenskap; Laseren. Den feirer i år 60 år.

Men vi kunne ikke unngå å se at i den store faglig velassorterte bokhylla sto det en svær bok om giftvitenskap. Slik blir det podkast av det lette slaget av.

Finnes overalt i samfunnet

Gift er over alt i samfunnet og det er det greit å vite noe om, mener Lise. Også det gigantiske matematikkverket på 1200 siden som førstegangsstudentene på sivilingeniørstudiet må igjennom, er egnet til å skremme vannet av stakkarene som stiller på Gløshaugen med friskt mot fra videregående.

Her finner vi også Grays Anatomy. Ikke TV-serien, men den amerikanske anatomiboka som legestudentene der borte må sette seg grundig inn i. Det har Tekna-presidenten gjort også.

Blod og blåmerker

Og som ikke anatomi er nok har hun også en stor bok om blod i hylla. Det er kanskje ikke så rart siden hun har vært med å starte selskapet Picterus som finner gulsott i barn med mobilkamera. Og som ofte er i retten for å være fagperson om blåmerker.

Og selvfølgelig finner vi en mengde bøker om lys og fysikk som har det bra på kontoret så lenge hun regjerer her. Lise er ingen kaster. Heller ikke et svært, skrivende amperemeter som for lengst har passert 50 års alder. Det står trygt her, etter at det ble reddet fra søppelkontaineren.

