Dette ønsker nærings­livet seg fra EØS-nissen

NHO etterlyser hurtigere behandling av viktige EU-regler, særlig på energi- og klimafeltet, og mer åpenhet om vurderingene som gjøres. 

viseadministrerende direktør i NHO, etter møtet med næringsminister, partene i arbeidslivet og næringslivet der de diskuterte den handelspolitiske situasjonen med USA. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
viseadministrerende direktør i NHO, etter møtet med næringsminister, partene i arbeidslivet og næringslivet der de diskuterte den handelspolitiske situasjonen med USA. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Philippe Bédos UlvinPhilippe Bédos Ulvin– Brussel-korrespondent for Energi og Klima
4. des. 2025 - 13:55
