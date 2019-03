Hvert batteri gir 100 kilometer rekkevidde - velg selv hvor mange du vil ha

Fiat fyller 120 år i år, og har de siste dagene feiret med å vise frem den helelektriske konseptbilen Centoventi på Genève-messen. Her har Fiat absolutt tenkt utenfor boksen. Om Centoventi - som betyr “120” - kommer i produksjon, er usikkert. Men i Genève ble den vist frem med en panda teddybjørn, noe som lett kan tolkes som om at det er konseptbilen er en skisse for den kommende Fiat Panda.

Det meste av interiøret på Centoventi skal kunne bestilles på nett, eller 3D-printes hjemme. Med mulig unntak av pandabjørnen. Foto: Fiat

I en pressemelding melder Fiat at konseptbilen ikke bare er en milepæl for selskapet, men “en pionér innen demokratisk mobilitet”.

Inntil fem batterier

Ingen skal påstå at italienerne kjører rundt i ferdig opptråkkete spor her. Spesielt interessant er det modulbaserte batteriet. Tanken er at kjøperen selv skal kunne velge hvor mye batterikraft han eller hun vil ha.

Bilens fabrikkmonterte standardbatteri skal gi en rekkevidde på 100 kilometer, som er en lett og rimelig løsning, og som vil være nok rekkevidde for manges hverdag.

I tillegg kan det kjøpes eller leies inntil tre ekstra batterier, som hver gir 100 km ekstra asfalt under hjulene.

Fiat-logoen mellom baklysene er kun synlig når bilen kjører. Ellers kan skiltet brukes til private meldinger eller lysreklame. Foto: Fiat

Disse ekstra batterimodulene skal enkelt kunne klikkes på plass under gulvet, der skinner ligger klare og venter en kjapp og enkelt montering. For å øke rekkevidden ytterligere, er det plass til enda et batteri under setene. Dette skal kunne tas med inn i huset og lades der, omtrent som et elsykkel-batteri. Slik skal det være svært enkelt å bytte ut eventuelle slitne batterier, eller å erstatte batteriene når bedre teknologi blir bedre i fremtiden. Centoventi er konstruert slik at den 367 cm lange bilens vektfordeling foran/bak blir lik, uansett hvor mange batterier som er med på turen. Med alle batteriene på plass, kan man altså se frem til en rekkevidde på respektable 500 km.

Fire ulike tak

Bilen er tenkt levert som et blankt lerret, i en farge, der kunden selv velger fire måter å personalisere bilen på: Fire ulike “skall”, støtfangere, hjuldesign og tak. For eksempel kan man velge mellom fast tak, glasstak, tak laget for å transportere ulike ting - pluss en løsning med innebygde solcellepaneler.

Modul-tenkingen følges også langt inn i tilbehørslisten. Det aller meste av ekstrautstyret du måtte begjære, kan kjøpes på nett og enkelt monteres hjemme. Tanken er også at koppholdere, kamerastativ osv. skal 3D-printes - enten hjemme hos deg selv eller hos nærmeste Fiat-forhandler.

Lysende idé

Når Centoventi er i bevegelse, vil en lysende Fiat-logo sette sitt preg på bilens hekk. Straks bilen står stille, kan displayet mellom baklysene brukes til å skrive meldinger til verden. Eller man kan leie ut plassen mellom baklysene til kommersielle aktører.

For å lade opp moroa brukes en slag ladehub. Denne er sentralt plassert like nedenfor frontruten, slik at ladekabelen har like god tilgang fra begge sider av bilen. Ladehuben skal også kunne brukes til å nødlade andre biler.

For lading skal det bli mye fra Fiat i årene som kommer.

50 milliarder kroner

Ingen skal beskylde Centoventis interiør for å være grått og gammelmodig. Foto: Fiat

I november annonserte Fiat Chrysler Automobiles at det skal investere femti milliarder kroner i nye produksjonsfasiliteter i Torino innen 2021. En helt ny elektrisk Fiat 500 blir første bil som triller ut fra den nye fabrikken, deretter skal flere av konsernets modeller i USA og Italia følge. Den nye, elektriske Fiat 500 blir antakelig å se på neste års bilmesse i Geneve.