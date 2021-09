Hun blir ikke den siste som tar spranget fra olje til fornybar næring

Den kjente energianalytikeren Thina Saltvedt har på egne vegne tatt spranget fra olje og gass til å bli seniorrådgiver for bærekraftig finans i Nordea. Det personlige skiftet er kanskje et godt eksempel på hva som er interessant når økonomer skal gi råd om hvor pengene skal plasseres i årene framover.

Spesielt når det nye skatteregimet kommer på plass etter 2022, der de som skal investeres i nye olje- og gassprosjekter må ta mye mer risiko på egen kappe, kan det vise seg at viljen til å satse blir betydelig mindre. Det er langt fra åpenbart at prosjekter som først kommer i produksjon om 10 til 15 år blir like lønnsomme de har vært til nå. De vil sannsynligvis komme i drift når forbruket er gått ned og attpå til belastet med høye CO 2 -avgifter.

Kompetanse og arbeidskraft

Slike prosjekter må ses i sammenheng med prisfallet på fornybare kilder som sol og vind og med batterier som kan lagre energi billig.

Skal vi lykkes mener Saltvedt at må vi legge til rette for at de nye industriene skal få tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Det betyr at vi må være forsiktige med å gi støtte til de næringene som ikke har framtiden for seg. Det kan være en tøff omstilling for mange og stiller krav til både organisasjoner og myndigheter.

Hun mener også at Norge bør ta en titt på de nordiske nabolandene og hvordan de har håndtert behovet for å etablere en mer sirkulær økonomi. Vi er langt fra dårlige, men vi ligger ikke i front, og det bør vi ha som ambisjon, mener Saltvedt.

