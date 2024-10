– Vi kan ikke miste prinsippet i avgiftene om at det skal lønne seg å velge det grønne alternativet, og at det er forurenser som skal betale, sier Høyre-nestleder Tina Bru til Nationen.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å øke CO 2 -avgiften på bensin og diesel, men foreslår samtidig å redusere veibruksavgiften. Resultatet blir en økning i bensinavgiftene på sju øre per liter, mens dieselavgiftene økes med 29 øre.

Høyre vil ikke si noe om hvordan avgiftsopplegget deres vil se ut, men vil komme tilbake til dette i sitt alternative statsbudsjett. Bru sier samtidig at Høyre heller vil kompensere for økt CO 2 -avgift ved å gi folk skattelette.

Vedum: – Mange har fremdeles eldre biler

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at han lever godt med Høyres kritikk.

– I Norge er folk avhengige av bil, og vi må ha en bilpolitikk som ikke øker de totale avgiftskostnadene til folk, sier han til NTB.

Selv om de aller fleste nye biler som selges er elbiler, var elbilandelen nasjonalt på 23,9 prosent ved årsskiftet. Vedum mener det er viktig å huske at mange fremdeles har eldre fossilbiler.

– Høyres ønske om å skru opp avgiftene for folk som har litt eldre biler er jeg sterkt imot, og vi har derfor holdt avgiften på drivstoff nede og gjennomført en kraftig reduksjon av det vi tidligere kalte årsavgiften, sier han.

– Høres ut som et ekko fra venstresiden

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på Høyres forslag og sier at de heller vil redusere drivstoffavgiftene.

– Det er synd at Høyre høres ut som et ekko av partier på venstresiden i troen på økte avgifter. Dette vil ramme dem som ikke har råd til eller ønsker elbil fordi det ikke passer deres kjøremønster, sier Listhaug til NTB.

– Skattelette er fint, men problemet er at avgiftsøkningene som Høyre her legger opp til, rammer dem som har minst aller hardest, sier hun.