Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. desember at anken av Borgarting lagmannsretts kjennelse skal behandles i Høyesterett.

Dermed blir det nok en runde i retten for å avgjøre om det skal være et midlertidig forbud mot nye tillatelser for de tre oljefeltene i det nyeste klimasøksmålet.

Greenpeace og Natur og Ungdom vant i tingretten, etter å ha gått til søksmål mot den norske staten, for å ha brutt loven ved å ikke utrede de globale klimavirkningene av olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil.

Men staten anket, og lagmannsretten avviste kravet om midlertidig stans for de tre feltene saken omhandler. Nå skal Høyesterett ta stilling til saken i avdeling med fem dommere.

Gjelder kun midlertidig stans

Anken gjelder avslaget fra Borgarting lagmannsrett, som kom 14. oktober i år. Det gjelder kun spørsmålet om produksjon og utbygging ved feltene skulle stanses i påvente av en rettslig avklaring.

Dersom miljøorganisasjonene skulle få medhold i Høyesterett vil det innebære at det ikke kan gis nye tillatelser i de tre lisensene før hovedspørsmålet i saken er avgjort. Det skal behandles i EFTA-domstolen i Luxembourg (se faktaboks).

Tidligere i høst – dagen før rettssaken i Lagmannsretten skulle begynne – varslet operatør Aker BP oppstart at Tyrving-feltet, mange måneder før planlagt oppstart.

Fra før er Breidablikk satt i produksjon, og av de tre feltene er det dermed bare Yggdrasil som fortsatt er under utbygging.

