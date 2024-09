Åslaug Haga anser seg selv for å være teknologioptimist. Til tross for troen på gode løsninger, anser hun målet om 55 prosent kutt innen 2030 for å bli «innmari» vanskelig. Hun er imidlertid mer optimistisk på hva vi skal få til frem mot 2050, da vi etter planen skal være et nullutslippsår.

– Se på alle mulighetene

– Det er teknologien som skal redde oss, slår Haga fast.

Et av hennes hovedpoeng er at vi må endre fokus fra at det grønne skiftet er vondt og vanskelig til å se på alle mulighetene.

Haga er også opptatt av å få folk med seg for å få til det grønne skiftet. Selv om det er mye forståelse, tar det tid. Spesielt i «oljemarinerte» Norge. Som hun selv oppsummerer det:

– Vi driver jo ikke med det grønne skiftet fordi vi skal plage folk.

– Vår fordømte plikt

Denne episoden av vår podkast Teknisk Sett ble tatt opp «live» under ONS 2024. Med i episoden er også CCO i Energy Valley Preben Strøm.

Strøm er i tillegg opptatt av rammevilkårene som skal til for å bygge og holde på kompetanse og at energitransformasjonen opplagt kommer med en kostnad:

– Dette er noe vi må gjøre nå for å bidra til å redde verden. Det er vår fordømte plikt i vår oljemarinerte nasjon å ta på oss kostnaden ved å drive transformasjonen fremover.

Haga er, ikke overraskende, helt enig med Strøm.

Disse – og flere temaer – kan du høre de to diskutere i ukens podkast. Samt en oppsummering årets «oljemesse» og hva de tenker skal til for å komme oss videre mot et samfunn med null utslipp av klimagasser.