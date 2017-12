Her heises den autonome båten opp etter å ha seilt sin egen sjø i 7000 kilometer

Det amerikansk forskningsskipet RV «Neil Armstrong» oppdaget 1. desember et ukjent objekt på havet utenfor Florida. Det viste seg å være den autonome seilbåten Ada, som hadde vært savnet siden 14. november 2016.

Seilbåten Ada er bygget av en studentgruppe ved University of British Columbia (UBC) i Vancouver, på Canadas vestkyst. Båten deltok i en konkurranse om å bli første mannskapsløse seilas over Atlanteren med norske Kristoffer Vik Hansen som prosjektleder. Det gikk skeis.

UBC-prosjektet var sikker på at Ada var tapt for alltid. Gleden var stor da en telefon kom grytidlig 1. desember om at Ada var funnet – og i relativt god behold. Med unntak av en brukket mast og tomme batterier, ser båten ut til å være intakt.

Norsk kaptein

Prosjektleder Vik Hansen var ingeniørstudent og kaptein i 2015 da den første seilasen ble planlagt. Den måtte utsettes ett år.

Selv om Vik var ferdig med studiene i 2016, fortsatte han som prosjektleder for UBC SailBot. Nå er han konsulent ved siden av å drive sitte eget selskap, Spare Labs.

Han forteller at Ada ble fraktet tvers over det canadiske kontinentet og sjøsatt ved Newfoundland tidlig i august 2016.

Artist impression av «Ada». Solceller dekker store deler av dekket. Seilrigg er basert på windsurferrigg. Bilde: UBC

Tungt utstyrt med sensorer, elektronikk, kommunikasjonsutstyr, solceller og batterier, deltok Ada i regattaen Micro Transatlant, kalt seilingens svar på å klatre Mount Everest.

Regattaen starter i St. John's på Newfoundland og ender opp i Dingle, i Irland. I luftlinje er ferden på 2.900 kilometer og aldri blitt seilt uten mannskap tidligere.

Regattaen har ingen felles start, men kan påbegynnes når registrering og formelle krav er oppfylt og teamene selv er klare for å starte seilasen.

Tidlig trøbbel

Ada startet friskt 24 august. Bare tre dager etter mistet båten rorkontrollen i en hastighet på 12.41 knop med vindhastighet på 20 knop. Roret sto med kurs rett fram.

Etter det ble den 5.5 meter lange seilbåten styrt av vind, bølger og vind.

Kartet som viser Adas seilas fra 24. august til 14. november 2016. Nede til venstre ble Ada funnet utenfor Florida 1. desember i år. Bilde: UBC

UBC-studentene kunne fortsatt følge dens ferd på sjøkartet via GPS-tracking. Etter mange dager med storm og lite sol, ble batteriene utladet og kontakten borte. Den ble gjenopprettet noen dager seinere da nok lys traff solcellene til å lade opp batteriene litt.

Etter å ha seilt 8.000 kilometer rundt omkring på Atlanteren, ble kontaktet borte for godt 14. november 2016.

Etter ytterligere 5.000 kilometers drifting rundt i Atlanteren, oppdaget utkikken på brua på RV Neil Armstrong det som viste seg å være Ada. Kapteinen beordret kursomlegging for å se om det var noen som var i nød. Han skriver i loggen at de i kikkert så at det sto «Ada» i hekken og «Research Vessel – Please Keep Clear».

- Vi er kjent med alle mulig rare måter forskere samler inn data, så av respekt la vi om kursen og seilte tilbake til mot vårt opprinnelige mål, skriver kapteinen.

Nettsjekk

Sjefsforskeren på oppdraget til RV Neil Armstrong gikk under dekk og begynte å sjekke «Ada» på internett. Da hun fant ut at Ada var savnet, ga hun beskjed til brua og kontaktet UBC.

Neil Armstrong turnet og fikk heist Ada om bord. Nå befinner hun seg i en midlertidig krybbe, delvis på siden for ikke å skade ror og kjøl.

«Vi gleder oss til å ta henne med til land og få henne hjem», skriver kapteinen.

Ada ble etter hvert plassert i en midlertidig krybbe og sikret mens Neil Armstrong fortatte forskertoktet. Bilde: RV Neil Armstrong

RV Neil Armstrong fortsetter sitt opprinnelige tokt.

Kristoffer Vik Hansen skriver i en epost til TU at UBC hadde gitt opp å få tilbake Ada.

- Ut fra bildene vi har fått, ser Ada ganske bra ut etter å ha vært i havet nesten 16 måneder. Når vi får henne tilbake til Vancouver får vi lage en full rapport om tilstanden og se om den kan brukes igjen, sier Vik.

UBC Sailbot Studentprosjekt ved University of Columbia i Canada for å utvikle og bygge autonom seilbåt.

Bygget en 18 fots (5,5 meter) seilbåt som skulle krysse Atlanteren i løpet av høsten 2016.

Bygget i karbonfiber med trekjerne og spekket med elektronikk, sensorer og kommunikasjonsutstyr, utviklet og bygget av studentene i samarbeid med professorer og industri.

Les mer på prosjektets sider

Han er overrasket over at batteriene holdt såpass lenge at de kunne spore Ada i to og en halv måned.

- Vi hadde kun beregnet batterikapasitet for opptil rundt 4-6 uker, men i virkeligheten varte batteriene helt til 14. november 2016.

Han opplyser at UBC er i gang med Ada 2.0. Den skal delta i en regatta neste år, «Vic-Maui Race» fra Victoria i British Columbia i Canada til Maui, en av Hawaiiøyene.

RV Neil Armstrong skal etter planen ankomme Woods Hole i Massachussets 15. desember.

