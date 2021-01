Havarikommisjonen vil ha systemer som kan oppdage biler låst i jernbaneoverganger

Det var 28. januar i fjor at et tog kjørte på en personbil som sto mellom bommene på Vikersund stasjon i Modum. På innsiden av bommene sto det skiltet: «Ved fare, kjør ned bommen». Føreren av bilen omkom mens han forsøkte å få bilen ut av sporet, mens to passasjerer kom seg ut.

Svakhet

Havarikommisjonen viser til at helbomanlegg har en svakhet ved at tog som passerer, får automatisk klarsignal når bommene er nede.

– Tog 64 hadde dermed kjøretillatelse gjennom Vikersund stasjon. Systemet er ikke i stand til å detektere eventuelle hindre som står mellom bommene, slår kommisjonen fast i rapporten etter ulykken.

Bommene la seg over panseret på bilen som hadde kjørt inn på planovergangen. De overlevende passasjerene har fortalt at de verken hørte eller så lys- eller lydsignaler da de kjørte inn på den doble planovergangen.

Stor fart

Føreren satte seg inn igjen og forsøkte å få bilen vekk fra skinnene.

– Mens vedkommende gjorde dette, kom toget, og bilen ble truffet på venstre side og dratt med ca. 50 meter langs sporet. Bilføreren omkom i sammenstøtet, skriver Havarikommisjonen som anslår togets fart i sammenstøtet til å ha vært 80–90 kilometer i timen.

Bryterfeil

Det ble også funnet feil ved en bryter for inn- og utkobling av sikkerhetsanlegget på planovergangen. Havarikommisjonen konkluderer ikke om dette har hatt betydning for dødsulykken i Vikersund.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på å prøve å finne ut av det. Vi kan ikke utelukke at det var en feil på planovergangen da ulykken skjedde, sier avdelingsdirektør for jernbane i Statens havarikommisjon, Kurt Olsen, til NRK.

Kjør ned bommen

Bane Nor karakteriserer Havarikommisjonens rapport som «grundig». De gjentar Havarikommisjonens sikkerhetsoppfordring om å kjøre ned bommen eller forlate bilen ved motorstans dersom du havner mellom to jernbanebommer.

– Å bedre sikkerheten ved planoverganger er en prioritert oppgave for Bane Nor, sier direktør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne.

Han tar Havarikommisjonens rapport til etterretning og vil bidra til systemutvikling som kan varsle om biler på planoverganger.

– Vi jobber med sensorteknologi for å utvikle systemer som kan fange opp hindringer i sporet. Dette vil vi vurdere som tiltak for ytterligere å bedre sikkerheten ved våre planoverganger, sier Kjenne.