Havarikommisjonen: For lite salting årsak til kjedekollisjon

Klokken 06:35 22. februar 2016 mottok politiet i Bergen melding om en trafikkulykke på E39 på nordsiden av Eidsvågtunnelen i retning mot Åsane i Bergen kommune.

Da politiet ankom stedet ble de møtt av omlag 60 kjøretøy som hadde vært involvert i en enorm kjedekollisjon.

Den gang ble det konkludert med at det trolig var den største kjedekollisjonen i Norge noen sinne.

I en ny rapport fra Statens Havarikommisjon kan man nå lese om årsaken til den enorme ulykken.

Brått våromslag

Rapporten konkluderer med at veiene rett og slett ikke var godt nok saltet da ulykken inntraff.

Havarikommisjonen legger vekt på at det hadde vært et brått væromslag, og at forholdene på veien endret seg i løpet av kort tid.

De skriver videre at væromslaget var meldt og kunne leses ut fra tilgjengelige prognoser kvelden før.

"Entreprenøren overvåket situasjonen gjennom natten og gjennomførte tiltak i form av strøing med befuktet salt, siste gang 3,5 timer før ulykken. Dette tiltaket ga imidlertid ikke den ønskede effekten da været slo om", skriver de.

Undersøkelsen har vist at det var for lite restsalt i veibanen da været slo om, og havarikommisjonen mener dette var et resultat av for lav tiltaksfrekvens, altså salting, på strekningen.

Mer salting og strøing

Det var, ifølge Havarikommisjonen, ikke mulig for trafikantene å oppdage hvor isete det var på veien da ulykken skjedde.

Kommisjonen konkluderer derfor med at det burde blitt gjort flere tiltak, og at en kombinasjon av mer salting og hyppigere strøing ville hatt bedre effekt.

De mener imidlertid at heller ikke dette ville gitt noen garanti for bar vei.

