Halvledermangel setter fart på elbilene

Den globale halvledermangelen fortsetter, og pekes av flere på som årsaken til at de fleste bilprodusenter leverte langt færre biler i tredje kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig ser det ut til at situasjonen bidrar til å sette fart på elbilene i Europa.

Bilmarkedsanalytiker Mattias Schmidt skriver at selv om bilmarkedet nå får juling som setter selv finanskrisen i 2008 i skyggen, er det denne gangen ikke etterspørselen som er problemet. Salget går ned, men profittmarginene går opp.

Det skyldes at delemangel får bilprodusentene til å prioritere sine mest lønnsomme biler. Samtidig må de passe på det gjennomsnittlige utslippet fra bilene de produserer.

Om europeisk bilindustri bestemte seg for å bare selge dyre diesel-SUV-er, hadde de antakeligvis klart å selge dem. Men da hadde snittutslippet av CO 2 økt, og det hadde vanket sviende bøter fra EU i 2022.

VWs elbilproduksjon øker

Derfor fokuserer produsentene i større grad på sine ladbare klimaalibier elbilene og de ladbare hybridene.

Schmidt viser til Volkswagen-gruppens produksjon ved fabrikken i Zwickau, hvor de MEB-baserte elbilene som VW ID.4 og Audi Q4 E-Tron bygges. Her kom nylig også Cupra Born i produksjon. Produksjonen her øker, og er på vei mot 1500 elbiler hver dag.

Samtidig bremses eller stenges produksjonen ved andre fabrikker. For eksempel er produksjonen av populære biler som Ford Fiesta og Opel Grandland foreløpig stanset på grunn av delemangel.

At de fleste biler som selges i Norge er ladbare gjør at vi ikke har vært like påvirket som resten av Europa så langt i år. Bilimportørenes Landsforening fortalte i en podkast at de leverer biler som aldri før.

Forventer 10,2 prosent elbil i Vest-Europa i år

Analytikeren mener at Vest-Europa vil få høyere elbilandel enn tidligere antatt i 2021, og forventer at person- og varebilsalget i vår del av Europa ender på 11,1 millioner enheter. Av dette forventer Schmidt en elbilandel på 10,2 prosent ved utgangen av 2021. Andelen ladbare hybrider forventer han at vil ende på 9,8 prosent.

Vest-Europa er i Schmidts analyser definert som alle EU-land før utvidelsen i 2004, samt EFTA og Storbritannia.

Schmidt tror at vedvarende halvledermangel kan bety slutten på billige storselgere med forbrenningsmotor tidligere enn man har forventet.

Selv om det produseres flere biler med høyere margin, er mange av bilene som leveres til kunder likevel rammet av delemangel.

Det har blant annet ført til at Stellantis ikke leverer biler med trådløs mobillader, at Porsches biler kommer uten elektronisk justering av rattet, og at Volvo ikke har kunnet levere enkelte biler med 360-graders kamera.