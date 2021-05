Gründerne bak sykkeldekkene med glidelås vil utfordre resten av bransjen med bærekraftig produksjon

For noen år siden vakte Trondheims-baserte Retyre oppsikt med sine piggdekk som trekkes utenpå sykkelhjulet ved hjelp av glidelås. Mange lot seg fascinere av nyvinningen som gjorde sesongovergangen for syklister enklere og billigere, og i etterkant har blant andre Buddy og Elride inngått partnerskap med dem. Retyre har dessuten sikret seg distribusjon i Sverige, Finland, Sveits, Grønnland, Frankrike og Sør-Korea.

I dag teller porteføljen deres mer enn 50 dekkrelaterte produkter, med bruksområder som spenner fra sykler til rullestoler og barnevogner.

Etter å ha hentet 15 millioner kroner i en ny emisjonsrunde, er selskapet klart for neste steg, og målet er intet ringere enn å revolusjonere dekkindustrien med en ny teknologi som forhindrer unødvendig høyt råvareforbruk.

– Vi vil redusere CO2-utslippene med inntil 80 prosent, målt mot dagens bransjestandard, sier COO Alexander Gjendem Gjørven.

Mye manuelt arbeid

Grunnideen til Retyre, er at de utvikler og produserer modulære dekksystemer, hvilket vil si at det ytterste laget på dekket, som de kaller «skins», skilles fra resten av det pneumatiske dekket, og kan byttes ut etter brukerens behov.

Syklisten fester og fjerner skins uten å måtte ta hjulet av sykkelen, og et slikt dekkskifte

Retyre Retyre AS ble etablert i 2015, av studenter ved NTNU.

Gründerne er Sigmund Andenes, Paul Amundsen og Alexander Gjendem Gjørven.

Har i dag 12 ansatte.

Hadde en omsetning på 9 millioner kroner i 2020.

kan gjennomføres på under ett minutt. Skins festes ved hjelp av en glidelås som er utviklet sammen med Sintef - i rustfritt stål for å tåle salt på norske veier.

Neste steg er å modernisere produksjonsprosessen:

– Et problem med pneumatiske sykkeldekk er at produksjonsprosessen krever mange manuelle operasjoner, og lønn er derfor en betydelig kostnadsdriver i bransjen. Sykkeldekkindustrien baserer seg på høyt volum og lav margin, og majoriteten av dekkproduksjonen skjer i Asia, hvor arbeidskraften er billig. Sammen med begrensninger i produksjonsmetodene gjør dette at tradisjonelle dekkprodusenter har få incentiver for å utvikle bærekraftige og miljøvennlige produksjonsløsninger for dekk, sier Alexander Gjendem Gjørven.

Materialene som inngår i et dekk er i utgangspunktet flate, og i tradisjonell produksjon må en serie manuelle steg til for å sette sammen og forme materialene til en dobbelkurvatur, før det til slutt kan plasseres rundt en sirkulær ballong og legges inn i en vulkaniseringspresse. Denne ballongen ekspanderer og varmes opp ved bruk av damp, før trykk og høy temperatur resulterer i permanente svovelbindinger i rågummien slik at den herder.

– Fabrikker kan ha ulik grad av automatisering, men fellesnevneren er alltid mye manuelt arbeid. Det produseres mer enn 3.5 milliarder dekk årlig, hvorav Kina alene står for nærmere to milliarder. For at Europa skal kunne ta tilbake tapt produksjon av dekk, må produksjonsmetodene utvikles til å bli mer effektive og automatiserte, sier Alexander Gjendem Gjørven.

Flere miljøutfordringer

Automatisering og miljø er nøkkelord i Retyres utvikling.

– Når dekkets ytre rullebane er slitt, kastes i dag hele dekket, selv om mer enn 55 prosent av dekket ikke er slitt. Dekkene ender ofte opp med å bli brent på søppelfyllingen, og i noen tilfeller blir de omgjort til gummigranulat som benyttes på kunstgressbaner før de etter hvert havner i naturen.

For dyrere dekk, som flydekk og dekk til industrikjøretøy, er det ikke uvanlig å legge på en ny slitebane for å spare penger, siden et nytt dekk fort kan koste flere hundre tusen kroner. Denne industrien kalles pre-cure retreading og baserer seg på å slipe vekk dekkets utslitte overflate for deretter å lime fast en ny overflate. Overflaten er produsert flatt på forhånd, i maskiner som er opp til ti meter lange. Selv om monteringen er manuell og kostbar, er produksjonsmetoden av disse overflatene svært kostnadseffektiv. Så effektive at produksjonskostnaden hovedsakelig blir drevet av materialkostnaden.

– Det er med inspirasjon fra denne industrien at Retyre har utviklet en ny måte å produsere både dekk og dekkoverflater, men det er ikke like enkelt som en først skulle tro. Forskjellen fra dekk til sykler, motorsykler og el-scootere til større kjøretøy er at de førstnevnte har en slitebane med dobbelkurvatur. Altså er ikke overflaten flat, men har kurvatur i både lateralt og longitudinalt. Dernest er det heller ikke lønnsomt å gjennomføre en retreading prosess på rimeligere dekk – men her har vi allerede utviklet og kommersialisert en billigere og enklere måte å feste en ny dekkoverflate til basedekket, sier Alexander Gjendem Gjørven.

Patentert produksjonsmetode

Retyre har utviklet en ny produksjonsmetode som de kaller SFM - Substantialy Flat Moulding. Denne gjør det mulig å støpe dekk og dekkoverflater med dobbelkurvatur flatt. Metoden minner om origami, der sluttproduktet kan brettes ut til et vanlig dekk. Ved hjelp av en egenutviklet algoritme får Retyre overført en ønsket dekkfasong og - størrelse til en kompleks bølgeform, som gir dem mulighet til å produsere dekket eller dekkoverflaten med dobbelkurvatur delvis flatt.

– Resultatet er at Retyres avtagbare dekkoverflater - eller skins - kan produseres svært effektivt ved bruk av tilgjengelige maskiner i europeisk retreading-industri. En 10 meters vulkaniseringspresse kan produsere mer enn 160 dekkoverflater i hver syv minutters vulkaniseringssyklus, og krever ingen øvrige produksjons-steg eller manuelle operasjoner. Dermed er denne produksjonsmetoden unikt lønnsom og effektiv, og kan gjøres svært konkurransedyktig i Europa, sier Alexander Gjendem Gjørven.

Retyre ser flere fordeler med den nye produksjonsmetoden:

– I motsetning til konvensjonell dekkproduksjon som bruker luftballong innvendig, benytter SFM flatstøping med stålplater på over- og undersiden av produktet, og mer enn 10 ganger så høyt trykk. Dette gir høy grad av presisjon og stor designfrihet sammenlignet med konvensjonell produksjon. Det høye trykket fører også til at materialmengden i hvert produkt alltid blir korrekt, og bruk av metall gjør at dekkenes design kan tilpasses slik at man får en besparelse på opp til 20 prosent materiale. Med dagens konvensjonelle metode er kontroll av materialmengde vanskelig, og selv premiumdekk vil kunne variere i vekt med opp til 15 prosent.

Stålplatene kan benyttes i eksisterende storskala hydrauliske pressmaskiner. Ved å stable stålplatene ved siden av hverandre og i høyden, kan man produsere store mengder produkter på kort tid. En enkelt storskala maskin har en teoretisk kapasitet på 205 vulkaniseringssykluser i døgnet, noe som kan gi en produksjon på 33.000 produkter.

– Dermed vil en enkelt maskin og et fåtall operatører kunne erstatte en fullskala sykkeldekkfabrikk med flere hundre ansatte, hevder Alexander Gjendem Gjørven.

Retyre har inngått en avtale med det tysk/østerrikske konsernet Kraiburg om masseproduksjon i Europa, og Retyre vil lansere de første produktene produsert med denne metoden førstkommende vinter.

Skins til bruk på ulike underlag er forretningsideen til Retyre. Sortimentet utvides stadig. Foto: Retyre

Erstatter gummi med nytt materiale

Retyre utvikler nå skins som laget av termoplastiske elastomerer (TPE) istedenfor gummi. TPE er 100 prosent gjenvinnbart og benyttes i dag blant annet i høyfriksjons skosåler. På samme måte som med plastflasker kan materialet gjenbrukes en rekke ganger.

– Studier sammen med Sintef har påvist at friksjonsegenskapene til TPE matcher gummi som materiale. Samtidig har TPE en 30 prosent høyere motstandsdyktighet mot slitasje, og dermed økt holdbarhet, sier teknisk direktør Sigmund Andenes, som sammen med sin medgründer Paul Amunden er utdannet kjemiker ved NTNU.

Retyre er nå i innledende faser i testing og utvikling av skins i TPE, og planlegger å settte opp produksjonen i Norge.

– SFM kan brukes i automatiserte innsprøytningsmaskiner, og en enkelt maskin kan produsere utrolige 500-700.000 TPE-skins årlig, sier Alexander Gjendem Gjørven.

Selskapet planlegger å legge opp til en global panteordning for produktene, der brukere kan sende inn, eller levere på lokale innsamlingspunkter, slitte skins som skal smeltes om og støpes på nytt. Det vil kun være nødvendig å tilføre 20-40 prosent nytt materiale for å opprettholde kravene til materialytelse.

– En innledende analyse fra Sintef av TPE som materiale viser at det vil være mulig å redusere CO2-avtrykket med ca 80 prosent sammenlignet med dagens produksjon av pneumatiske sykkeldekk. Dette oppnås ved at basedekket under overflaten er svært tynn og dermed nesten ikke bruker gummi. Dette basedekket har da som eneste hensikt å gi dekket struktur ved å holde på luftslangen inni. Hensikten er at brukeren alltid må ha en avtagbar overflate på for å kunne bruke dekket. Resultatet er et dekk som er billigere å produsere enn konvensjonelle dekk, og samtidig mer bærekraftig, sier Alexander Gjendem Gjørven.

– For folk flest

Lavere er vekt er én av gevinstene ved den nye produksjonsmetoden, men Retyre sikter seg ikke inn mot elitesyklistene.

– Elsykler driver mye av veksten i sykkelmarkedet, og der skal Retyre spille en vesentlig rolle. Ellers prøver vi å gjøre hverdagen litt enklere for folk flest; pensjonister som ønsker å komme seg rundt, mødre og fedre som frakter barn til barnehagen. Vi sikter oss ikke inn mot markedet med kondomdress og sykler til 70.000 kroner, sier Alexander Gjendem Gjørven.

Han håper deres tilnærming kan bidra til at flere i dekkindustrien vil tenke mer bærekraftig.

– Til syvende og sist er det forbrukerne som bestemmer. Hvis mange nok velger å ta i bruk miljøvennlige dekk, vil det før eller siden tvinge produsentene til å utvikle bedre løsninger.