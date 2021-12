Grønn ammoniakk bygger industri på CO2-kutt

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Ammoniakk er avgjørende for å lage gjødsel – og for vår evne til å brødfø en stadig voksende befolkning. Samtidig representerer dagens ammoniakkproduksjon 2 prosent av verdens fossile energiforbruk. Dette tilsvarer om lag 1,2 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Det betyr at potensialet for utslippskutt er enormt, både globalt og nasjonalt.

På Herøya skal 800.000 tonn CO 2 fra produksjonen kuttes. Det utgjør Norges nest største punktutslipp. Som verdens største ammoniakkselskap er vi fast bestemt for å finne en løsning. Derfor har Yara lansert en offensiv plan internasjonalt, både for å fjerne eksisterende utslipp og for å etablere ny, ren ammoniakkproduksjon.

Ikke bare kan ren ammoniakk kutte store utslipp nasjonalt og globalt, men også skape store verdier, mener Magnus Ankarstrand i Yara Clean Ammonia.

Hegra: Fra grått til grønt

I Norge har Yara inngått samarbeid med Statkraft og Aker Clean Hydrogen om Hegra, et ambisiøst prosjekt for å elektrifisere ammoniakkproduksjonen på Herøya ved hjelp av grønt hydrogen. Lykkes vi med å omdanne produksjonen fra grått til grønt, vil vi oppnå mye:

Et vesentlig bidrag til reduksjon av CO 2 i Norges klimaregnskap – vi vil vise vei for hvordan vi kan avkarbonisere verdens ammoniakkproduksjon, og dermed kutte flere millioner tonn CO 2 -utslipp globalt. Utvikle utslippsfritt drivstoff for skipsfarten – ammoniakk er et velegnet drivstoff for sjøgående langtransport og kan gi ytterligere CO 2 -reduksjon i Norges klimaregnskap. Norge vil kunne ta et stort steg inn i hydrogenøkonomien og raskt utnytte fordelene av ren, grønn kraft. Hydrogenfremstilling er grunnsteinen i ammoniakkfabrikken, og Yara har et verdensomspennende nettverk av infrastruktur som ligger tilgjengelig fra dag én.

Yaras grønne omstillingsplan og vår evne til å skalere den globalt, var en vesentlig årsak til at Yara ble invitert med inn i klimakoalisjonen First Movers Coalition av president Joe Biden og USAs klimautsending John Kerry under klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. Koalisjonens medlemmer skal bidra til å skape markeder for nullutslippsteknologier, slik at teknologiutviklingen går raskere enn det vi får til uten koordinert innsats.

Gir grunnlag for verdiutvikling

Ikke bare kan ren ammoniakk kutte store utslipp nasjonalt og globalt, men også skape store verdier. Dette gir grunnlag for en norskbasert leverandørindustri knyttet til hydrogen og ammoniakkproduksjon, men også potensielt innen norsk maritim næring når ammoniakk trer inn som et utslippsfritt drivstoff for skip.

Norge har store ambisjoner innen både utslippskutt og industri basert på hydrogen. Ren ammoniakk vil hjelpe oss med å realisere begge deler. Ammoniakk er en avgjørende bestanddel for å brødfø verdens befolkning gjennom plantenæring, også i Norge. Yara har i mange år jobbet med bønder verden over for å effektivisere gjødselbruken og redusere utslipp, men skal vi klare de nødvendige utslippskuttene fra landbruket, er utslippsfri produksjon av gjødsel en forutsetning.

Rask realisering

For å utløse potensialet er vi avhengige av et tett samspill, i tråd med regjeringens egne ambisjoner i Hurdalsplattformen. Ombygging av eksisterende anlegg på Herøya er billigere enn å bygge nye anlegg – ammoniakkfabrikker krever stor skala for å være lønnsomme, og ved hjelp av konkurransedyktig fornybar kraft og tilrettelegging for rask markedsutvikling kan ren og norsk ammoniakk bli en stor eksportvare og katapult for norsk hydrogenindustri.

Den gode nyheten er at dette vil kunne realiseres relativt kjapt grunnet eksisterende infrastruktur og modne lagrings -og transportmetoder. Men en omstilling som den vi arbeider mot på Herøya, innebærer risiko, både innenfor teknologikvalifisering, markedsutvikling og prosjektgjennomføring. Teknologiforbedringer innenfor elektrolyse er kritisk, og for å oppnå det, vil det være behov for prosjekter i stor skala. Den etablerte risikoen passer oss godt, men vi kan ikke løfte hele utviklingen alene. Forutsigbare rammebetingelser, som skaper et marked og gir risikoavlastning, må derfor på plass snarest.

Prosjektet er ambisiøst, og de langsiktige ringvirkningene for Norge er store. Det gjør at vi kan bruke vår fornybare kraft til å skape både varer og teknologi med et stort eksportpotensial – og sikre et betydelig bidrag til å nå Norges klimamål. Derfor håper og tror vi at ren ammoniakk blir en stor satsing i årene fremover.

Dette debattinnlegget ble først publisert i TU-magasinet, nr. 11/2021