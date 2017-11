Goliat får ikke starte før norske myndigheter har flydd ut på plattformen og sjekket at alt er i orden

Problemene på Goliat-plattformen i Barentshavet vil ingen ende ta.

Nå har norske myndigheter ved Petroleumstilsynet (Ptil) bestemt at plattformen ikke får lov til å starte produksjonen før tilsynsmyndigheten med egne øyne har sjekket at alt er som det skal være.

Det kommer fram i et brev som Ptil har sendt Goliat-operatør Eni Norge.

På toppen av dette kommer det også fram at Petroleumstilsynet skal ansvarliggjøre Statoil som rettighetshaver i Goliat og har derfor tatt direkte kontakt med selskapet.

Statoil må nå forklare hvordan de har ivaretatt det såkalte påseansvaret som alle rettighetshavere på norsk sokkel har. Påseansvaret gjør at også rettighetshavere må kunne dokumentere tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne ta stilling til operatørens styring av HMS.

Det er svært sjelden at myndighetene tyr til slike virkemidler.

Samtidig kommer det fram i et svar fra olje- og energiminister Terje Søviknes til SVs Lars Haltbrekken at departementet har såpass tillit til Eni Norge at det ikke er aktuelt å frata dem operatørskapet på den problemfylte Goliat-platfformen.

Høyst uvanlig praksis

– Vi har sendt brev til Statoil hvor vi ber om en oversikt over hvilke tiltak Statoil som rettighetshaver har gjort for å ivareta påseansvar, særskilt rettet mot gjenopptagelse av produksjon på Goliat, uttaler pressetalskvinne i Ptil, Eileen Brundtland til Teknisk Ukeblad.

Hun sier at dette er høyst uvanlig.

– Vi gjør dette for å ansvarliggjøre Statoil som rettighetshaver i Goliat-lisensen. En slik framgangsmåte er et uvanlig skritt å ta på grunn av en uvanlig situasjon. Det er sjelden at vi så tydelig ansvarliggjør rettighetshaver på denne måten, sier hun.

Teknisk Ukeblad har tilgang på brevet som er sendt til Statoil.

I forrige uke kunne Teknisk Ukeblad fortelle at Statoil – i forbindelse med oppstarten av Goliat – også ble gitt en svært uvanlig rolle.

Petroleumstilsynet ønsket ikke å gi tillatelse til oppstart på Goliat før Statoil bekreftet at informasjonen fra operatøren var korrekt.

Da Statoil sendte klarsignal til Petroleumstilsynet, startet produksjonen opp allerede dagen etter.

I etterkant har det dog vist seg at plattformen – ifølge Petroleumstilsynet – ikke var trygg likevel. Tilsyn både før og etter oppstarten viste alvorlige feil og mangler knyttet til det elektriske anlegget, noe som kunne ha ført til en alvorlig ulykke.

Statoil sier i en kommentar til Teknisk Ukeblad at de er klare for å besvare Ptils spørsmål.

– Som partner er vi klare for å vise våre tiltak vi som rettighetshaver har gjort i forhold til påseansvar. Det er vi bedt om gjøre i oppfølging mot myndigheter sammen med operatøren, som har ansvaret for Goliat-driften, sier pressetalsmann Morten Eek.

Må fly til Goliat for å sjekke

Det som kanskje er enda mer oppsiktsvekkende i dag, er brevet som Ptil har sendt til Goliat-operatøren Eni.

Der kommer det fram at det skal mye til før produksjonen kan starte igjen.

Den 6. oktober fikk nemlig Eni pålegg om å fullføre en systematisk kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i Ex-utførelse, samt at det på basis av denne kartleggingen skal iverksettes nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for år redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.

Vanligvis ville det vært nok om oljeselskapet fulgte dette pålegget og meldte fra til myndighetene om at alt var i orden.

Slik er det ikke nå. Ptil har nemlig bestemt seg for at de skal fly ut til Goliat-plattformen for å gjennomgå jobben som har blitt gjort.

– Eni Norge bes derfor om å informere oss om når pålegget er etterkommet, samt å tilrettelegge for at vi kan få gjennomført verifikasjon knyttet til pålegget, heter det i brevet.

Etter dette må Eni Norge ta initiativ til et møte for å presentere planene for å gjenoppta produksjonen, heter det.

Dette møtet skal avholdes før Eni kan starte produksjonen igjen.

I en kommentar til Teknisk Ukeblad sier Brundtland i Ptil:

– Vi ser oss nødt til å gjøre en verifikasjon relatert til pålegget som ble gitt 6. oktober før produksjonen gjenopptas på Goliat.

Søviknes har tillit til Eni

Eni Norge, ved kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff sier at de tar situasjonen på Goliat på stort alvor.

– Vi vil ikke gjenoppta produksjonen før relevant arbeid er utført og i samråd med Ptil etter tilsynets verifikasjon, sier Wulff.

Samtidig som denne informasjonen kommer fra norske sikkerhetsmyndigheter, går det fram at olje- og energiminister Terje Søviknes har såpass tillit til Eni Norges rolle som operatør på Goliat, at det ikke er aktuelt å vurdere å frata selskapet operatørskapet på Goliat.

– Vi tar til etterretning at departementet mener dette ikke er en aktuell problemstilling, sier kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff til Teknisk Ukeblad.

Han sier at det er en krevende tid for Eni.

– Vi legger stor vekt på å videreføre det konstruktive samarbeidet med fagforeningene og vernetjenesten. Vi ønsker å anerkjenne den betydelige innsatsen som legges ned av organisasjonen, både offshore og onshore i en krevende tid, sier han.