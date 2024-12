– Vi ser ingen grunn til å fornye danmarkskablene. Frp ønsker å redusere eksponeringen mot det dysfunksjonelle, europeiske energimarkedet, sier Nilsen til Klassekampen.

Frp ligger an til å bli største parti, og på enkelte målinger har Frp og Høyre flertall. Nilsen vil ikke forskuttere hvordan Frps energipolitikk vil se ut i en Frp/Høyre-regjering, men sier det definitivt er et stridstema.

Høyre har tidligere uttalt at de vil vente på en utredning fra Statnett før de tar en beslutning om kablene bør fornyes.

– Vår forutsetning er at strømkunder i Norge skal ha tilgang på rikelig med rein kraft med forutsigbare og lave priser. Vi vil ta avgjørelser i kraftpolitikken basert på hvordan den påvirker Norge, ikke ukritisk følge etter hvert vedtak og forordning som kommer fra Brussel, sier Nilsen.

– Det er et konfliktområde. Vi har ingen planer om å legge oss på rygg for Høyre, sier han videre.

Tidligere denne uken ble det kjent at ingen av de to regjeringspartiene, Ap og Sp, vil fornye de to kraftkablene til Danmark, som blir utdatert i 2026. Rødt ønsker heller ikke å fornye kablene, men vil at saken skal hastebehandles i Stortinget.