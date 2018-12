Fremdeles uklart når fregatten heves. Men tankskipet blir ferdig reparert før jul

I følge Forsvaret er det fremdeles uklart når hevingen av KNM Helge Ingstad kan settes igang. Tankskipet Sola TS, som kolliderte med fregatten, vil imidlertid være ferdig reparert allerede fredag 14. desember.

Det opplyser presseansvarlig for rederiet som eier skipet, Patrick Adamson, til VG tirsdag.

Det 250 meter lange fartøyet fikk hull i skutesiden og skader på ankeret da det kolliderte med fregatten i Hjeltefjorden.

På femårskontrakt: Tankskipet Sola TS var leid av Equinor

Reparert siden 18. november

Sjøfartsdirektoratet ga pålegg om at det fullastede skipet måtte tømmes for 625.000 fat råolje det hadde om bord. To dager etter ulykken, om morgenen 10. november, satte Sola TS kursen mot oljeterminalen Tetney ved Hull i England for å losse, ifølge Sysla.

Der ble det liggende til 14. november, da skipet satte kursen mot verftet Remontowa i Gdansk i Polen.

Like etter midnatt 18. november la tankeren til kai ved verftet, og siden har det blitt utført reparasjoner på fartøyet.

Det er det greske rederiet Tsakos Energy Navigation som eier og drifter Sola TS. Equinor leier skipet, men fartøyet var fremleid da ulykken skjedde.

Sola TS er 44 meter bredt og veier 62.557 tonn uten last. Det ble bygget hos Daewoos verft i Mangalia i Romania, og levert i april 2017.