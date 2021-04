Fortsatt mange år til taxiene kan fly

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Uber annonserte nylig et samarbeid med NASA der målet er å utvikle et flykontrollsystem for byer. I Singapore har vi sett at det britiske firmaet Skyport har klippet snoren til det som skal bli verdens første hub for elektriske fly. Og fra England kom nyheten om at byggingen av verdens første holdeplass – eller flyplass – for flygende taxier var startet.

Nyheter om flygende biler og taxier har blitt stadig vanligere, når verdens byer forbereder seg på en økning i innbyggertallet som allerede er i gang. Og en taxiflyplass er en naturlig del av denne utviklingen.

Det eksisterer imidlertid en rekke hindringer som akkurat nå står i veien for realiseringen av drømmen om en motorvei i luften.

Infrastrukturen mangler

For å realisere potensialet i en hvilken som helst teknologi, må infrastrukturen være på plass. Tradisjonelt består et transportsystem av en rekke komponenter som for eksempel mennesker, fysiske systemer, aktører, myndigheter, lover og regler, – i tillegg til de ulike transportmåtene. For flygende taxier må alt dette vurderes før den første bilen med passasjerer tar av.

Rohit Gupta. Foto: Cognizant

Systemene våre er foreløpig ikke klare til å håndtere kompleksiteten som høyere trafikktetthet i luften innebærer. Og infrastrukturen er avhengig av teknologiutvikling på en rekke områder for å håndtere den nye transportmåten. Noen av dem er:

IoT-etablering for relevante flysignaler og ‘baner’.

Et robust 5G-nettverk for sanntids datadeling i høyt volum (V2V, V2I).

Sky-basert "mobilitet-som-en-tjeneste"-plattformer som fanger, samler og deler data med store transportøkosystemer.

AI-drevet automatisert trafikkstyring og beslutningsstøtte for å kunne forutsi overbelastning og metning, oppdage farer og omkjøring.

Med mindre virksomheter og myndigheter samarbeider for å tilpasse seg den kommende etterspørselen, risikerer vi å møte en ny type overbelastning, nemlig digital overbelastning. Videre må vi fokusere på økosystemet for energi. Og utviklingen knyttet til overgangen fra fossilt drivstoff til elektrisitet og batterier, må ha kommet lenger.

For å overvinne disse problemene og risikoene er vi avhengig av et samarbeid, for eksempel i form av et konsortium, der gründere, organisasjoner og myndigheter samarbeider for å introdusere flygende kjøretøy – et skritt av gangen.

Fremtiden for flygende biler

En dedikert flyplass er en viktig del av infrastrukturen og forberedelsene vi trenger – men nyheten om utbyggingen i Coventry er en anelse overdrevet.

For selv om tanken på flygende kjøretøy er både spennende og realistisk en gang i fremtiden, er det liten sjanse for at den nye flyplassen vil oppleve regelmessig trafikk på veldig mange år enda.