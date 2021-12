Forsyner tysk bilindustri med norsk programvare

Han skulle aldri jobbe med ingeniører, sa han for mange år siden. Men økonomen Kenneth Ragnvaldsen mener ingeniøren er det viktigste våpenet for å lykkes så bra som selskapet har gjort. Data Respons har gjennom mange år vokst og vokst til å bli en aktør med en omsetning på 2,2 milliarder kroner – og enda 800 millioner om vi inkluderer et selskap de eier samme med Audi.

I løpet av 20 år har de vokst rundt 20 prosent årlig. Dette har ikke bare skjedd i Norge, men i mange land i Europa. Ikke minst i Tyskland, hvor de jobber med alle de store bilprodusentene. Nettsky, programvare og kommunikasjon er noe av det de utvikler i de tyske bilene. Selskapet er helt sentralt i Daimlers nye IT-plattform, som bygger digitale tvillinger til de fysiske bilene.

Utfordringen for tyske bilprodusenter er at de må ta hensyn til alt det de har bygget før. De kan ikke, som Tesla, starte på nytt. Det gjelder ikke bare på teknologi, men i kultur også.

To ting som har endret tysk bilindustri og fått fart på utviklingen, er Tesla på den ene siden og dieselskandalen på den andre. De har reagert med den nasjonale satsingen på Industri 4.0 som går langt ut over bare sitt eget land. Dette handler om å gi industrien en solid digital plattform både for store og små bedrifter.

I dag snakker vi med sjefen for Data Respons gjennom hele den fenomenale vekstfasen, Kenneth Ragnvaldsen.

