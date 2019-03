Forsvarsministeren om fregattskadene: – Verre enn jeg hadde trodd

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H) fikk tirsdag se innsiden av den havarerte fregatten Helge Ingstad. Han forteller at det er verre enn han trodde.

Det er første gang forsvarsministeren var om bord i skipet etter havariet.

Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS tidlig om morgenen 8. november ved Stureterminalen i Hordaland. Fregatten ble påført en stor flenge i skroget og fylt med vann.

Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land, men sank like ved land og ble liggende nesten helt under vann. Vanskelige værforhold har bidratt til at hevingen har blitt utsatt flere ganger.

KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011. Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.