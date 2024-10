Forsvaret stenger ned kartdelingstjeneste – mener den sprer ulovlig informasjon

– Dersom aktiviteten fortsetter, vil Forsvaret vurdere å anmelde forholdet, skriver sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), viseadmiral Rune Andersen, i et brev til Trondheims-bedriften, skriver Fiskeriavisa Kyst og Fjord.

I brevet til Olex skriver Andersen at «Forsvaret er gjort kjent med at Olex AS foretar seg, og over lengre tid har foretatt seg, innhenting, behandling og spredning av gradert informasjon som er lovstridig og straffbart».

Ekkolodd

– Vi kan ikke se at Olex AS innehar nødvendig tillatelse til den aktiviteten som bedrives. Forsvaret informerer derfor om at all lovstridig aktivitet må opphøres snarest.

Olex på sin side hevder at de ikke gjør noe ulovlig, og at Bunnforholdsforskriften , som trådte i kraft 1. januar i år, uttrykkelig unntar deres data fra loven.

Olex har siden 1997 samlet inn data fra ekkolodd, GPS og kartplottere om bord i fiskefartøy og har på den måten skapt detaljerte kart over havbunnen som deles mellom brukerne.

Selskapet argumenterer for at deres data, målt med vanlige ekkolodd, er ugraderte og ikke omfattes av loven.

Forsvaret på kundelisten

Olex har rundt 5000 norske fiskefartøy på kundelisten, i tillegg til en rekke ulike kundegrupper rundt i verden. Forsvarets egne fartøy er også blant kundene.

– Vi kan ikke forstå hvordan Olex AS skulle gjøre noe ulovlig, skriver daglig leder Ole Benjamin Hestvik i en epost til Kyst og Fjord.

Men kaptein og jurist Sofie Færøvig ved Forsvarets operative hovedkvarter skriver dette til Olex:

– FOH har forståelse for at dette kan være en utfordrende situasjon, da dere har opptrådt likt i deres virksomhet siden 1997. FOH viser til at rettskildebildet endrer seg i tråd med de samfunnsendringer og de sikkerhetspolitiske utfordringene som Norge står overfor. Disse lovendringene må virksomheter tilpasse seg etter.