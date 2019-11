Første batterier fra ny fabrikk til hybride forsyningsskip

Rederiet skal bygge om to av sine offshoreskip til hybrid framdrift. Kontrakten gikk til Wärtsilä på Stord, som også har designet skipene og levert hovedmotorene.

Wärtsilä benytter Corvus Energy som underleverandør av batteripakker. Hver av Orca ESS-pakkene er på 746 kWh. Rederiet har fått Enova-støtte på 9,7 millioner kroner til prosjektet.

I september ble Corvus-fabrikken i Bergen offisielt åpnet og prøveproduksjon satt i gang.

Omsetningsvekst på 800 prosent

Forrige uke ble de første batteriene som er produsert for en kunde i den automatiserte og robotiserte fabrikken kjørt gjennom test og godkjenning, såkalt fabrikkgodkjenning (Factory Acceptance Test, FAT).

Første batterier fra ny fabrikk klar til å sendes Wärtsilä, som skal installere dem på to PSV-er tilhørende Atlantic Offshore. Fra venstre: Geir Bjørkeli (CEO), Gisle Frudelnund (COO) og fabrikksjef Frank Espeland. Foto: Corvus

Til stede var både kunden Wärtsilä, rederiet Atlantic Offshore og klasseselskapet DNV GL, som skulle godkjenne batteriene.

– En historisk dag, sa administrerende direktør Geir Bjørkeli i Corvus Energy.

Det er bare to år siden Corvus Energy flyttet hovedkontoret fra Vancouver, Canada, til Bergen. Siden har omsetningen vokst med 800 prosent og antall ansatte har økt fra 15 til over 60.

Forskning og utvikling samt produksjon skal fortsatt skje i Canada, der det også er planer om å fornye produksjonen etter modell fra Bergen.

Vurderer å trappe opp i Bergen i 2020

Fabrikken på Midtun er bygget for en teoretisk produksjon på 400 MWh, men begynner forsiktig. I utgangspunktet skal to driftsoperatører gå på dagskift og sørge for at 13 roboter i ni produksjonsceller, samt åtte selvstyrte transportkjøretøy, produserer batterier.

Corvus Energy venter kraftig vekst for maritime batterier.

– Vi opplever etterspørselen som så stor at vi vurderer å gå over til to skift i fabrikken i 2020, sier Halvard Hauso, kommersiell direktør i Corvus Energy.

Ombygging på Fitjar

Det er de to PSV-ene Ocean Art og Ocean Star som skal hybridiseres med fabrikkens første leveranse.

Fartøyene er begge bygget med VS 485 MKIII-design. Forsyningsskipene, som har fire Wärtsilä hovedmotorer på 1665 kW hver, er bygget i 2014 og er 90 meter lange, 20 meter brede og er på 5628 dødvekttonn.

Selve ombyggingen foregår ved Fitjar Mek. Verksted. Wärtsilä leverer ferdig testede og utprøvde systemer i container som heises om bord, festes og så tilkobles tavler og systemer om bord.

Det første skipet skal være klart i desember og det andre i januar 2020.

Reduserer drivstoffbruk

Wärtsilä opplyser ikke nøyaktig hvor stor betydning batteripakkene vil ha for drivstofforbruket.

Hector Castillo er i gang med ordren til neste kunde. Foto: Corvus

John Bjørnar Jørgensen, leder for salg og forretningsutvikling, Wärtsilä, sier til TU at det normalt vil være mellom 10-15 prosent, forhåpentligvis nærmere 15, avhengig av driftsprofilen og hvor mye tid som brukes i dynamisk posisjonering (DP).

Det avanserte konstruksjonsskipet North Sea Giant fikk i fjor installert store batteripakker. DP3-fartøyet kan spare opp mot 30 prosent drivstoff.

– Så mye kan vi ikke regne med på disse to PSV-ene, sier Jørgensen til TU.

Grunnen er at dette er to forsyningsskip som ligger relativt lite av tida på DP. Batteriene vil brukes som «spinning reserve» - backup - slik at skipet kan skru av én hovedmotor.

Drivstoffgjerrige skip

– Allerede da skipene ble levert i 2014, var de veldig energieffektive. Hvor mye de kan spare vil avhenge veldig av driftsprofil og hvor mye batteriene også kan bistå med å ta effekttopper, sier Jørgensen til TU.

Anfred Apeland i Atlantic Offshore sier i en pressemelding at de to skipene han opererer allerede er blant bransjens mest drivstoffgjerrige.

Ocean Star er bygget i 2014, designet av Wärtsilä Ship Design med betegnelsen VS 485 MKIII-design. Foto: ATLANTIC OFFSHORE

– Vi er spent på hvor mye vi kan spare både når det gjelder drivstoff og utslipp. Skipene våre har i utgangspunktet lavt forbruk på grunn av design og driftsprofil, sier Apeland.

Robot-bragd

Corvus Energy skryter av Intek Engineering, som har utviklet og levert roboter med tilhørende verktøy, programmer og systemer på under ett år.

– Det er en bragd, sier driftsdirektør Gisle Frydenlund i Corvus Energy.

Intek Engineering har også levert roboter og automatisert batterifabrikk til Siemens i Trondheim. Selskapet er nominert til Norwegian Tech Award for sin evne til å ta tøffe automatiseringsutfordringer og løse dem.

Corvus ønsket en fabrikk som kan øke produksjonen uten store ombygginger.

– Det har vi fått. Fabrikken er ekstremt fleksibel. Vi kan variere produksjonen opp og ned etter behov. Vi kan doble produksjonen ved å kjøre robotene dobbelt og tredoble med tre skift. Trenger vi å øke ytterligere, kan vi supplere med flere roboter og celler, fortalte driftsdirektør Gisle Frydenlund da TU besøkte anlegget på Midtun i Bergen rett før åpning.