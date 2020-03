Formel 1-bilprodusenter utvikler nødrespirator: Skal hjelpe de sykeste i koronakrisen

Forrige uke skrev Teknisk Ukeblad om seilmakerne i Gran Seil i Bærum som la om seilproduksjonen til produksjon av smittevernutstyr for helsevesenet på grunn av koronakrisen og mangelen på helsemateriell den fører med seg.

Nå endrer stadig flere selskaper produksjonen sin for å hjelpe til i den pågående krisen.

To av de er bilprodusentene Nissan og McLaren, som er i full gang med utviklingen av nødrespiratorer, skriver Reuters.com.

Produksjon om fire uker

Bakgrunnen for den endrede produksjonen er at Storbritannias lager av respiratorer ikke dekker det forventede sykdomsforløpet blant de 67 millionene innbyggere.

Nissan og McLaren står dog ikke for respiratorutviklingen alene. De to bilprodusentene skal lede hver sin gruppering i et konsortium sammen med det britiske selskapet Meggitt som spesialiserer seg på komponenter til luftfarts- og forsvarsindustrien.

Sammen skal de utvikle en nødrespirator som, om alt går etter planen, skal kunne produseres allerede om fire uker.

Prototypen skal være klar om en uke.

Ulike oppgaver

Reuters skriver at de to bilprodusentene har ulike oppgaver i produksjonen av respiratorene.

Tesla-gründeren mener selskapet vil kunne bidra med produksjon av respiratorer dersom det blir behov for det. Skjermbilde: Twitter

Mens McLaren fokuserer på hvordan respiratoren skal designes, jobber Nissan med produksjonsflyten hos eksisterende produsenter av respiratorer.

De to bilprodusentene er ikke alene om å endre dagens bilfokus.

Forrige uke skrev Elon Musk at Tesla-konsernet også har teknologien til å starte opp med produksjonen av respiratorer.