Forbrukerteknologiens viktigste analytiker ser i krystallkula

De fleste vil nok mene at vi har vært i dataalderen lenge, men markedsdirektør Steve Koenig i Consumer Technology Association, det vil si organisasjonen som står bak CES-messen i Las Vegas, mener vi må skille på ulike perioder. Vi treffer ham under årets CES og benytter anledningen til å høre litt nærmere hva han ser på lang sikt.

– Forbrukerelektronikkbransjen har i alle år vært drevet av hardware i ulike former. Det kommer ikke til å gå over. Men mange av de store driverne som TV-er, PC-er og til og med smarttelefoner er for lengst blitt modne teknologier som ikke lenger har den veksten vi ser når alle kjøper sitt første produkt. Det betyr ikke at det ikke skjer en utvikling. Alle disse kategoriene forbedres stadig for å lokke brukerne til å kjøpe nye utgaver. Samtidig dukker det opp masse nye produkter og kategorier innen forbrukerelektronikk som bygger på mulighetene som utløses av nye elektroniske komponenter og nye typer datatjenester. Mange teknologier utvikler seg til et kritisk punkt hvor de kan settes sammen med andre teknologier for å skape helt nye produkter og løsninger, sier Koenig.

Deler i tre

Han mener at det er fornuftig å dele inn perioden etter tusenårsskiftet i tre.

De første tiårene var preget av digitalisering i form av mobiltelefoni, PC-er, musikkspillere, vi fikk digital TV og alle slags andre digitale dingser som overtok for de analoge teknologiene.

Fra 2010 mener han det skjedde noe nytt. Det var da de sosiale nettene vokste fram for alvor. Det betegner han som den tilkoblede tidsalder og hvor smarttelefonen gjør at vi alltid er på nett.

Nå mener Koenig at det er på tide å snakke om nok et skifte: Vi er inne i en ny tidsalder og han kaller det dataalderen. Det er nok lett å misforstå, men med data mener han alt som er samlet i nettskyen og som vi nå for alvor begynner og utnytte. Det er nå framover at vi virkelig skal høste fruktene av alle dataene som er samlet inn, samtidig som vi stadig raskere samler mye mer.

– Dette er ikke nytt, for vi har samlet data i minst to tiår. Det som er nytt er hastigheten og de nye måtene vi utnytter data på. Se bare på de digitale assistentene som er i ferd med å bli dagligdags. Vi er i ferd med å bli vant til å snakke til smarthøyttalere og mobiltelefoner. Likevel er det bare begynnelsen på hvordan vi vil forholde oss til dingser og tjenester i årene framover. Det hadde ikke vært mulig å skape dette uten enorme mengder data som benyttes til maskinlæring. Verdien av tale i kombinasjon med digitale assistenter er enorm og vil endre måten vi bruker digitale tjenester. Det er mye enklere å snakke til mobilen enn å bruke en app eller en nettside. Om fem år tror jeg vi i langt mindre grad vil bruke apper og nettsider fordi vi bruker stemmen i stedet, sier Koenig.

AI

Han mener AI og maskinlæring vil prege alle sider av samfunnet i det tiåret vi går inn i. Ikke bare på forbrukerteknologi, selv om det er det som ligger organisasjonen hans nærmest.

Veldig mange ulike dingser vil få nye talegrensesnitt og de kommer til å utvikle seg i voldsom hastighet. Det blir vanlig å snakke til TVen i stedet for å bruke fjernkontrollen, men også til bilen og huset.

Trenger 5G

Om AI og maskinlæring er viktig, er 5G også en teknologi som skal drive utviklingen det neste tiåret, understreker Koenig. 5G kommer til å bli teknologien som skal få alle dingsene og sensorene til å være på nett hele tiden. Til sammen vil de være nok en fantastisk kilde til data som kan skape ny innsikt og utnyttes til nye tjenester.

Selv om 5G ikke har kommet i gang annet enn i testdrift, så er teknologien et fundament som trengs i mange sektorer.

5G: Vi har væt gjennom mange generasjoner med mobilteknologi. Koenig tror 5G blir den viktigste. Foto: CEA

– Det er veldig stort fokus på selvkjørende biler, på droner, autonome jordbruksmaskiner, nødnett, på overvåkning av kroppen vår og mange andre produktkategorier som vil få store glede av det nye digitale telenettet. Stadig mer data i nettskyen og effektiv tilkobling og kommunikasjon gjennom 5G er de viktigste motorveiene for utviklingen av svært mange av produktene vi ser for oss i det neste tiåret, sier han.

Sikkerhet

– Mange frykter at de enorme datamengdene vi samler kan redusere sikkerhet og brukes til å hente ut informasjon vi vil beskytte. Derfor kommer ulike former for biometri og blockchain til å få mer fremtredende roller i avansert kryptering og autentisering, sier han.

Samtidig har vi et etablert forhold til Google, Amazon og andre som i stadig raskere takt samler data fra oss og om oss.

– Dette handler om bekvemmelighet. Ingen av oss får mer tid og muligheten til å forenkle og personifisere tjenester er noe vi vil ha. De fleste er klar over at dette er et bytteforhold hvor vi aksepterer å gi fra oss data i bytte mot fordelene vi får.

Digital helse

Det er først og fremst når mange av de nye teknologiplattformene konvergerer at det blomstrer opp nye kategorier av produkter og tjenester. Koenig mener digitale helse er en slik kategori vi kommer til å høre veldig mye om i årene framover. Nye produkter, som smartklokker med puls og bevegelsessensorer, er et startpunkt, men det kommer til å skje veldig mye mer.

– Dette handler ikke bare om nye måter å overvåke sin egen kropp, men også om nye måter å drive terapi på. For ikke å snakke om hvordan forskere kan tilgang til mye bedre datasett rundt helse. Ikke minst vil alle helsedataene som strømmer til nettskyen, og som kan bearbeides der i nye tjenester, vokse mye. Dette vil også utfordre måten vi forholder oss til det tradisjonelle helsevesenet på. Vi blir i større grad eier av egne helsedata og det gjør hver av oss til en sterkere aktør. Det arealet av messen som er satt av til digital helse har økt med 25 prosent i år og jeg tror denne trenden vil fortsette i årene framover, sier han.

TV

Teknologi rundt lyd og bilde har vært veldig stort i hele CES’ historie. Spesielt TV har dominert i mange år.

– Siden flatskjermene kom har størrelsen folk kjøper økt fra år til år. Samtidig har vi hatt en utvikling av oppløsningen. I år er det helt tydelig at 8K er det nye, selv om innholdet fremdeles mangler. Det er Japan som vil starte 8K-sendinger først og de begynner med OL i Tokyo neste år. Så får vi se om dette blir et format som andre kringkastere og innholdsprodusenter tar tak i, sier han.

Koenig tror TV-produsentene vedder på at folk kommer til å velge det formatet som har det høyeste tallet. Slik har det vært før, selv om det ikke alltid er det beste som vinner. Innhold på 4K Blu-ray kodet med HDR er strømming langt overlegen. Men gitt valget så velger folk strømming likevel. De ofrer kvaliteten til fordel for enkelhet og pris.

