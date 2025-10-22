Flere transportselskaper varsler krav mot Bane Nor etter raset i Levanger

Raset som gikk 30. august ved Nesvatnet i Levanger har ført til sterkt redusert fremkommelighet i regionen. Hendelsen har fått store konsekvenser for mange, blant annet transportselskapet Notra.

I et brev sendt til Bane Nor skriver Norta, som frakter dyr for Nortura, at de har hatt vesentlig økonomisk tap i form av økte transportkostnader som følge av raset.

«Dersom det konkluderes med at raset ble utløst som følge av arbeidene Bane Nor utførte i området, vil Notra AS kreve erstatning fra Bane Nor for det tapet vi har lidt og vil lide fremover», skriver økonomisjef Aud Folland i brevet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Det soleklare valget for oss

Brevet er sendt som et formelt varsel om krav, og Notra ber Bane Nor svare innen 14 dager på om de erkjenner ansvar for hendelsen.

Utførte arbeid i området

Det er ennå ikke avklart hva som utløste raset i Levanger. Men det er kjent at Bane Nor hadde anleggsaktivitet i nærheten på tidspunktet raset gikk.

Foretaket har sammen med to andre selskaper fått status som mistenkt i saken.

Mandag kunne Trønder-Avisa skrive at også mannen som ble tatt av raset, Mats-Ola Finn og mistet både hund, bil og båt, har sendt erstatningskrav til Bane Nor som følge av hendelsen.

Finn krever 1,2 millioner av etaten som følge av både økonomiske tap og fysiske og psykiske lidelser han har slitt med i etterkant av raset.

Store ringvirkninger

Raset har skapt store utfordringer for transporten i området, både for Notra og andre næringsaktører. Omkjøringen fører til lengre kjøreavstander og økte kostnader for transport av slaktedyr og kjøttprodukter i regionen.

Notra er ikke alene om å varsle krav mot Bane Nor. Både Transportselskapet Skevig og Leiv Sand Transport har allerede sendt krav til etaten etter raset.

TU har bedt Bane Nor kommentere anklagene fra Notra. Vi vil publisere svaret deres når det kommer.